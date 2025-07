Cyberpunk: Edgerunners kehrt mit neuer Serie zurück – aufregende Ankündigung!

Cyberpunk: Edgerunners ist zurück und die Ankündigung einer neuen Anime-Serie hat die Fans in Aufregung versetzt. Nach dem durchwachsenen Start des Videospiels Cyberpunk 2077 konnte das Netflix-Original die Begeisterung für diese Welt neu entfachen und viele Spieler in das actionreiche Rollenspiel ziehen. Auf der diesjährigen Anime Expo wurde bekannt gegeben, dass Edgerunners mit einer neuen Serie zurückkehren wird, was die Fans der ursprünglichen Welt in Erstaunen versetzen könnte.

Das Panel zu Cyberpunk: Edgerunners brachte den Drehbuchautor Bartosz Sztybor, den englischen Synchronsprecher von David, Zach Aguilar, und die englische Synchronsprecherin von Lucy, Emi Lo, zusammen. Die drei erinnerten sich an ihre Lieblingsmomente und daran, wie der dystopische Anime ihr Leben verändert hat. In einer überraschenden Wendung betrat der Regisseur Hiroki Imaishi von Studio TRIGGER die Bühne und kündigte die Fortsetzung Edgerunners 2 an. Die Macher bestätigten jedoch, dass David tot ist. Für diejenigen, die auf eine Wiederauferstehung hoffen, könnte dies enttäuschend sein, aber für alle, die mehr von dieser Welt sehen wollen, ist dies eine willkommene Nachricht.

Die Motivation hinter der Fortsetzung

Warum eine neue Geschichte für Edgerunners? Bartosz Sztybor erklärte, dass ein großer Grund für die Schaffung einer neuen Geschichte die Traurigkeit des ursprünglichen Endes war. Diese neue Serie gibt ihm die Gelegenheit, zurückzukehren. Andererseits sagte Imaishi, dass er, als er von CD Projekt Red angesprochen wurde, um in diese Welt zurückzukehren, zunächst unsicher war, da er das Gefühl hatte, alles sei mit der ersten Staffel gesagt. Doch das Panel enthüllte, dass Kai Ikarashi als neuer Regisseur in die Serie einsteigt.

Diese Ankündigung war nicht das Einzige, was die Netflix-Serie auf der Anime Expo offenbarte. Die dystopische Serie wird endlich eine physische Blu-Ray-Veröffentlichung am 28. Oktober 2025 erhalten. Vorbestellungen für das neue Set beginnen im August 2025 und werden Cyberpunk: Edgerunners zum ersten Mal aus dem „Streaming-Gefängnis“ befreien. Im Paket enthalten sind ein Buch mit Storyboards, ein Zwei-Jahres-Jubiläumsposter und ein Cel-Style-Sheet.

Der Einfluss von Edgerunners

Wie hat Edgerunners die Gaming-Welt beeinflusst? Unsere ursprüngliche Rezension der Anime-Serie hob hervor, dass Edgerunners „zweifellos ein Netflix-Anime-Original ist, das deine Aufmerksamkeit fordert und leicht eine der besten Produktionen ist, die der Streaming-Dienst präsentiert hat.“ Unabhängig davon, ob du ein Fan der Spiele bist oder nicht, Edgerunners ist definitiv einen Blick wert.

Ursprünglich wurde erwartet, dass Edgerunners eine einmalige Serie bleiben würde, da das Finale der Staffel diesen Eindruck hinterließ. David und Lucys unerwartete Romanze endete auf tragische Weise, als der männliche Protagonist sein Leben opferte, um gegen die Oberschicht von Night City anzutreten, jedoch auf den monströsen Atom Smasher traf, der David trotz seines gestärkten Zustands vernichtete. Viele Cyberpunk 2077-Spieler beschlossen daraufhin, sich im großen Finale des Videospiels zu rächen.

Was hältst du von der Rückkehr von Cyberpunk: Edgerunners und der Ankündigung einer neuen Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!