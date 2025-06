Cyberpunk 2077 Sequel angekündigt – Erscheinen auf PS6 und Next-Gen Xbox?

Die Ankündigung eines neuen PlayStation 6 und eines Next-Gen Xbox Spiels sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Besonders spannend ist, dass es sich um ein sehnlichst erwartetes Sequel handelt. Obwohl der genaue Erscheinungstermin für die nächste Xbox und die PS6 noch unbekannt ist, deuteten frühere Leaks darauf hin, dass Microsoft beide Konsolen für 2028 plant. Diese Pläne könnten sich jedoch ändern, da Berichte darauf hinweisen, dass Microsoft möglicherweise eine frühere Veröffentlichung anstrebt, um auf stagnierende Verkaufszahlen der Xbox Series X zu reagieren.

Ein Cyberpunk 2077 Sequel in der Pipeline

Was bedeutet das für Cyberpunk 2077? CD Projekt Red hat kürzlich bestätigt, dass die Arbeiten an einem Cyberpunk 2077 Sequel begonnen haben. Das polnische Entwicklerstudio, bekannt für seine ambitionierten Rollenspiele, erwartet, dass es vier bis fünf Jahre dauern wird, um von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung zu gelangen. Dies könnte das Sequel im Zeitraum 2029 oder 2030 erscheinen lassen.

Diese Zeitspanne würde es in den Bereich der PS6 und der Next-Gen Xbox Konsole bringen. Angesichts der schwierigen Entwicklung des ersten Spiels ist dies jedoch keine Garantie. Cyberpunk 2077, das 2020 veröffentlicht wurde, hatte mit technischen Problemen und Verzögerungen zu kämpfen, was die Erwartungen an eine reibungslose Entwicklung des Sequels dämpft.

Die Zukunft von PlayStation und Xbox

Welche Pläne haben Sony und Microsoft? Aktuell halten sich sowohl Sony als auch Microsoft bedeckt, wenn es um konkrete Details zur PS6 und der nächsten Xbox geht. Die PS6 wird vermutlich eine Weiterentwicklung der PS5 darstellen, während Microsoft möglicherweise einen neuen Weg einschlagen könnte, insbesondere durch den Fokus auf Xbox Game Pass und Hardware-Innovationen.

Obwohl die Spekulationen über die neuen Konsolen zunehmen, bleibt es abzuwarten, wann genau diese auf den Markt kommen. Der Gedanke, dass das Cyberpunk 2077 Sequel ausschließlich auf diesen neuen Konsolen erscheint, könnte für viele Gamer ein Anreiz sein, die nächste Generation abzuwarten.

CD Projekt Red: Ein Überblick

Wer steckt hinter Cyberpunk 2077? CD Projekt Red, gegründet 1994 in Warschau, ist bekannt für die Entwicklung der Witcher-Serie und Cyberpunk 2077. Das Unternehmen hat sich durch seine detailreichen Rollenspiele einen Namen gemacht. Nach der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 hat das Unternehmen intensiv daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und DLCs wie Phantom Liberty zu veröffentlichen.

Mit der Ankündigung eines Sequels zu Cyberpunk 2077 zeigt CD Projekt Red erneut seine Ambitionen, große und komplexe Spiele zu entwickeln. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere nach den Herausforderungen, die das ursprüngliche Spiel mit sich brachte.

Ein langer Weg vor uns

Wie lange müssen wir auf das Cyberpunk Sequel warten? Die Ankündigung eines möglichen Veröffentlichungsdatums in den Jahren 2029 oder 2030 zeigt, dass die Spieler noch einige Jahre Geduld aufbringen müssen. Da CD Projekt Red parallel auch an The Witcher 4 arbeitet, ist es verständlich, dass das Sequel zu Cyberpunk 2077 noch Zeit benötigt. Die lange Wartezeit könnte sich jedoch auszahlen, wenn das Spiel auf den neuen Konsolen erscheint und die technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen kann.

Bist du gespannt auf die neuen Konsolen und das Cyberpunk 2077 Sequel? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!