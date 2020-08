Cyberpunk 2077: So nehmen Nebenquests Einfluss auf die Hauptstory

Mit Cyberpunk 2077 erwartet uns das wohl heißeste Game des ganzen Jahres. Wöchentlich erfahren wir weitere Features und Neuigkeiten zum großen Action-RPG aus dem Hause CD Projekt Red. Die Entwickler erschaffen immerhin ein Mammut-Projekt, das mit zahlreichen spielerischen Freiheiten und einer Menge Umfang daherkommt. Auch die heutige Informationswelle unterstreicht das wieder deutlich.

Cyberpunk 2077 erscheint ungeschnitten in Deutschland und enthält Wendecover

Nebenquests verändern Hauptstory von Cyberpunk 2077

Die Spielwelt von Night City wird euch mit zahlreichen Nebenquests von der Hauptstory ablenken können. Allerdings nur teilweise, denn wie wir nun in einem Entwickler-Podcast unserer Kollegen von Gamestar erfahren durften, werden die Nebenaufgaben auch die Hauptstory beeinflussen. Sie sind also nicht bloß ein Zeitvertreib für Zwischendurch.

In dem Podcast äußerte sich Senior Quest Designer Philipp Weber zu den Nebenmissionen in „Cyberpunk 2077“. So kann es vorkommen, dass bestimmte Nebenmissionen ganz entscheidenden Einfluss auf die Hauptstory haben. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass in der Hauptquest ein Charakter auftaucht, den ihr zuvor in einer optionalen Mission gerettet habt.

© CD Projekt

Loot soll nicht immer die Motivation für Nebenquests sein

Die Nebenquests in „Cyberpunk 2077“ sollen demnach einen größeren Nutzen haben als bloß eine neue coole Waffe sein Eigen nennen zu dürfen. Der Loot wird also manchmal in den Hintergrund gerückt, zugunsten anderer motivierender Elemente der Story. Wir dürfen uns also überraschen lassen.

Experimentierfreude in den Cyberpunk 2077-Quests

Die Quests werden so gestaltet, dass ihr euch (in gewissem Maße) spielerisch austoben könnt. Es soll nicht bloß den einen richtigen Weg geben, um die Quest abzuschließen. Vielmehr sollt ihr „alternative Vorgehensweisen“ ausprobieren dürfen.

Um die Credits zu erblicken, kommt ihr aber dennoch nicht darum herum, die Hauptstory abzuschließen. Anderweitige Berichte dementiert der Cyberpunk-Entwickler rigoros.

© CD Projekt

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Ein Upgrade für PS5 und Xbox Series X soll zu einem bislang nicht näher bekannten Datum verfügbar gemacht werden. Außerdem soll das Rollenspiel noch in diesem Jahr für Google Stadia erscheinen.