CoD Warzone: Bestes Feature ist der Death-Chat, hier der Beweis

Der Battle-Royale-Modus von CoD: Modern Warfare sorgt hier und da für den einen oder anderen Magic Moment. Mal ist es das Aiming, das heute nicht so richtig sitzt, mal werden wir zur Tötungsmaschine, die jeden einzelnen Gegner wegsnackt. Keine Runde in diesem Online-Shooter ähnelt einer anderen und durch die CoD-spezifischen Features erhält das Battle-Royale-Genre erfrischende Updates, das mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.

Da aktivieren wir nur allzu gerne den nächsten Contract und gehen auf Raubzug oder kämpfen uns aus dem Gulag wieder zurück ins Geschehen.

CoD Warzone: Konter-Drohne kommt wohl bald als richtig starker Killstreak hinzu

Doch wenn wir mal einen tieferen Blick ins Gameplay werfen, fällt eines der Features ganz besonders ins Auge. Oder sollte ich lieber sagen, ins Ohr? Es ist der Death-Chat.

Death-Chat sorgt in CoD Warzone für Lacher

Ich muss ehrlich zugeben, das mir kaum ein Feature in CoD: Warzone so viel Spaß bereitet wie der Death-Chat.

Aber was ist der Death-Chat überhaupt? Ihr werdet es womöglich schon einmal bewusst oder nur passiv wahrgenommen haben, aber der Death-Chat tritt immer dann ein, wenn ihr einen Feind ausschaltet in Warzone. Für einen kurzen Moment ist es von der technischen Seite aus möglich, die Voice-Chat-Übertragung eures Feindes zu hören.

Der Witz an der Sache ist, dass ihr den Voice-Chat der Feinde jedoch nur dann hört, wenn der Todeszeitpunkt des gegnerischen Charakters eintritt. Es ist dieser eine Moment, kurz nachdem die Spieler realisieren, dass sie gerade im Spiel gestorben sind. Und das Feedback der Spieler ist im Grunde unbezahlbar.

Die Spieler sind entweder überrascht, dass sie gerade ausgeschaltet wurden, oder ziemlich … sagen wir emotional bei der Sache. Wie das in etwa klingen kann, könnt ihr hier beispielsweise im nachfolgenden Video (via Top Call of Duty Plays) einsehen:

So oder so ist es eine recht unterhaltsame Angelegenheit. Ihr solltet es unbedingt einmal ausprobieren, wenn ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid. Aktiviert dafür einfach den eingehenden Voice-Chat im Spiel.

Es ist wahrscheinlich einfach das direkte Feedback auf das eigene Gameplay, was einen durch den Death-Chat so befriedigt. Immerhin haben wir den feindlichen Spieler gerade besiegt. Es ist wie das Sahnehäubchen auf einem wohlschmeckenden Kill-Kaffee.

Wie ist es bei euch? Habt ihr schon einmal einen lustigen Moment durch den Death-Chat erlebt?