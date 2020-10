CoD: Black Ops Cold War -Zombie-Modus zeigt neue Features im Gameplay-Trailer

Eine der besten News zur Ankündigung von Call of Duty: Black Ops Cold War war wohl die Rückkehr des beliebten Zombies-Modes. Nun erhalten wir erstmals einen ausführlicheren Gameplay-Einblick in die Untoten-Action und die kommenden, neuen Features.

Gameplay zum Zombie-Modus von CoD Black Ops: Cold War

Im Gameplay ist erstmalig die Map Die Maschine zu sehen, die CoD-Spielern durchaus bekannt vorkommen sollte, denn sie ist eine aufgemotzte und mit einem Bunker versehene Graffiti-Version der ursprünglichen Zombie-Map Nacht der Untoten. Außerdem werden die Perks und Waffen sichtbar, mit denen ihr den Untoten den Kopf wegpusten könnt.

Hierfür kehren offenbar auch einige alte Bekannte zurück, wie die Ray Gun oder die Pack-a-Punch-Maschine, aber auch zahlreiche Neuerungen, die dem Koop-Modus neue Würze verleihen sollen. Einige der neuen Funktionen haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Keine Grenzen mehr bei der Perk-Auswahl

Crossplay-Möglichkeit über jede Plattform und Konsolen-Generation

Freischaltung neuer Battle Pass-Stufen auch im Zombie-Modus

Unterschiedliche Waffen-Seltenheit

Waffenfortschritt übertragt sich auf alle CoD: Black Ops Cold War-Modi

Spieler können mit jeder beliebigen Waffe starten

Runde beenden ohne zu sterben durch Helikopter-Flucht (Exfiltration-Feature)

Bonusfähigkeiten wie Wiederbelebung durch das Töten von Zombies

Wie sieht es mit der Story aus? Der Koop-Mode wird uns erneut wütende Untote servieren, die den 80er Jahren entspringen. Um das Ganze besser zu überblicken, wird euch der Zugang zu Zwischensequenzen ermöglicht und an die ursprüngliche und neue Story entsprechend angeknüpft.

Der Zombie-Modus erscheint als Bestandteil von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am 13. November 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Ebenso wie das Hauptspiel wird der Modus mit kostenlosen, regelmäßigen Updates versorgt.