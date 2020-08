CoD: Black Ops Cold War erhält exklusive PS5- und Xbox Series X-Features?

Falls ihr den frisch angekündigten Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War auf einer der Next-Gen-Konsolen spielen möchtet, hat Activision einige Annehmlichkeiten für alle vorbereitet, die zur PS5- oder Xbox Series X-Version greifen. Wir schauen uns die exklusiven Features einmal an.

Das Spielt selbst enthält eine umfangreiche Kampagne, bei der ihr als Spieler Einfluss auf die Geschichte habt, einen Zombie-Modus und einen Multiplayer-Modus, der erst noch vorgestellt werden muss. Insgesamt wird Black Ops Cold War wohl ein spannendes Paket und die Konsolenspieler der nächsten Generation sollen die neue Technik zu spüren bekommen.

Next-Gen profitiert von speziellen Features, heißt es …

Laut Activision überzeugen die Konsolen von Sony und Microsoft mit „hohen Frameraten, Raytracing, kürzeren Ladezeiten und mehr“.

Inwiefern sich diese von den Features der PC-Version unterscheiden, ist noch nicht abschließend geklärt. Es kommt am Ende wohl darauf an, wie stark die einzelnen Maschinen der PC-Spieler sind. Immerhin hat zum Beispiel nicht jeder eine SSD im PC. Da gibt es keine schnellen Ladezeiten. Und nur die neusten Grafikmodelle bieten Raytracing. So wirklich exklusiv klingt die Beschreibung am Ende jedoch nicht.

© Activision

Um schon jetzt sicher zu gehen, dass ihr die „Power der Call of Duty-Erfahrungen auf Next-Gen“ freischaltet, müsst ihr die Cross-Gen-Edition vorbestellen, die ein wenig mehr kostet als die reguläre Version.

Bislang wissen wir noch nicht, wann die neuen Konsolen auf den Markt kommen. Die Xbox Series X wird irgendwann im November 2020 erscheinen und die PS5 Ende 2020. Bis wir die finalen Release-Daten kennen, müssen wir uns also noch ein wenig gedulden.

Mehr zur Ankündigung erfahrt ihr hier in unserer umfangreichen Zusammenfassung:

Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt: Release, Trailer und Infos zur Kampagne!

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PC, PS4, Xbox One und später in 2020 für PS5 und Xbox Series X.