Clair Obscur: Expedition 33 dominiert die Game Awards 2025 – 9 Auszeichnungen inklusive Game of the YearClair Obscur

Clair Obscur: Expedition 33 ist der große Gewinner der Game Awards 2025. Das französische Studio „Sandfall Interactive“ schrieb Geschichte und holte mit seinem Debüt gleich neun Auszeichnungen, darunter die prestigeträchtigste Kategorie: Game of the Year. Kein anderer Titel konnte dieses Jahr ähnlich dominieren und viele Fans sprechen bereits vom „Sweep des Jahrzehnts“.

Ein historischer Abend: 9 Awards für Clair Obscur

In insgesamt neun Kategorien konnte Clair Obscur: Expedition 33 überzeugen. Dazu gehören:

Game of the Year (GOTY)

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score & Music (Komponist: Lorien Testard)

(Komponist: Lorien Testard) Best Debut Indie Game

…und mehrere Kategorien aus Jury- und Community-Bereichen, die den außergewöhnlichen Impact des Spiels unterstreichen.

Damit bricht Expedition 33 mehrere interne Rekorde der Game Awards, denn kaum ein Spiel hat jemals in so vielen hochkarätigen Kategorien gleichzeitig gewonnen. Besonders bemerkenswert: Es handelt sich nicht um ein AAA-Milliardenprojekt, sondern um das erste große Werk eines vergleichsweise jungen Studios.

Warum Expedition 33 so einschlägt

1. Atemberaubende künstlerische Vision

Die visuelle Identität ist eine Mischung aus surrealem Artstyle, französischem Neo-Barock und traumhaften, teils verstörenden Bildwelten und war bereits vor Release der große Hingucker. Dass Clair Obscur den Award für die beste künstlerische Leitung gewinnt, überrascht niemanden.

2. Ein mutiges Narrativ

Die Story von Clair Obscur: Expedition 33 begeistert Kritiker vor allem durch ihren ungewöhnlichen Mix aus surrealer Dark-Fantasy, emotionalen Charakter-Momenten und einer eigenwilligen, kunstvollen Weltinterpretation. Die narrative Präsentation, stark visuell geprägt und voller symbolischer Motive, hebt sich klar von klassischen Genre-Kollegen ab.

3. Musikalischer Ausnahme-Soundtrack

Der Soundtrack von Lorien Testard wurde bereits vorab gelobt, doch ihr Live-Auftritt bei den Awards und der Gewinn in der Kategorie „Best Score & Music“ besiegelten ihren Durchbruch. Der OST gilt schon jetzt als Anwärter auf Kultstatus.

4. Innovative Spielmechanik

Das rundenbasierte Kampfsystem mit rhythmischen Inputs und surrealen Attacken wirkt wie eine Mischung aus klassischem JRPG, musikalischem Timing-Spiel und Action-Elementen. Vor allem die Präsentation der Bosskämpfe wurde vielfach als „bahnbrechend“ beschrieben.

Reaktionen aus der Branche: Begeisterung und Staunen

Viele Entwickler*innen und bekannte Creator reagierten in der Live-Show und in sozialen Medien mit Staunen über die Dominanz des Spiels. Selbst Geoff Keighley betonte, wie außergewöhnlich dieser Erfolg für ein Debütprojekt sei.

Fans feiern zudem, dass ein Titel außerhalb der typischen AAA-Giganten die größte Bühne des Jahres erobert hat. Auch die Community-Resonanz ist enorm – Clair Obscur gilt schon jetzt als eines der einflussreichsten Spiele der kommenden Jahre.

Was bedeutet der Erfolg für die Reihe?

Der überragende Sieg bei den Awards dürfte die Weichen klar stellen:

Die Verkaufszahlen werden massiv ansteigen.

Eine Fortsetzung oder Erweiterung der Welt erscheint nahezu sicher.

Das Studio Sandfall Interactive wird nun global eine völlig neue Bedeutung in der Branche einnehmen.

Bereits vor der Show wurde Clair Obscur als Geheimfavorit gehandelt, doch mit neun Awards und dem GOTY-Titel steigt das Spiel endgültig in die Hall of Fame der modernen Videospiele auf.

Ein modernes Meisterwerk schreibt Geschichte

Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht nur der große Gewinner der Game Awards 2025, es ist ein Spiel, das zum Gesprächspunkt einer ganzen Generation geworden ist. Ein Kunstwerk, ein kreativer Befreiungsschlag und ein Symbol dafür, wie vielschichtig, mutig und emotional Games sein können.