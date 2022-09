EA sieht in Xbox-Exklusivität von Call of Duty eine große Chance für Battlefield

Die Konkurrenz zwischen Microsoft und Sony ist schon seit Jahren nicht mehr so hochgekocht wie zuletzt beim Thema Call of Duty. Zur Erinnerung: Microsoft arbeitet gerade an einer Übernahme von Activision Blizzard. In Folge dessen werden einige große Spiele in Zukunft exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen, PS5-Spieler*innen schauen in die Röhre.

Die Marke „Call of Duty“ gehört ebenfalls zu Activision und ist somit Teil des Deals. Gleichzeitig ist die Shooter-Serie auf der PlayStation extrem beliebt und Sony würde sie natürlich auch in Zukunft gerne auf der eigenen Plattform anbieten. Während für die kommenden Teile noch geltende Vereinbarungen greifen, ist die Zukunft der Reihe ab 2024 offen.

Battlefield könnte von Xbox-Exklusivität profitieren

Der Streit um das Franchise könnte sich aber auch auf andere Marken auswirken. Andrew Wilson, der CEO von EA sieht in einer möglichen Exklusivität des Branchen-Primus eine Chance für die hauseigene Battlefield-Reihe. Auf einem Event von Goldman Sachs sagte er dazu:

„In einer Welt, in der es Fragen über die Zukunft von Call of Duty gibt und darüber, auf welchen Plattformen es sein wird oder nicht, ist es eine enorme Chance, plattformunabhängig zu sein und mit Battlefield komplett plattformübergreifend zu arbeiten.“

Seine Logik ist demnach die, dass Spieler*innen, die auf ihrer favorisierten Plattform keinen Zugriff mehr auf „Call of Duty“ haben, zwangsläufig auf anderen Alternativen ausweichen. „Battlefield“ würde sich hier als plattformunabhängige Marke anbieten.

Auch zwischen „Call of Duty“ und „Battlefield“ existierte lange Zeit eine Konkurrenzsituation. Nach dem misslungenen Start von Battlefield 2042 liegt hier aktuell eindeutig die Marke von Activision vorne. Deutlich größer und gefährlicher sind da Titel wie Fortnite oder Apex Legends. Letzteres ist ebenfalls eine plattformunabhängige EA-Marke. Das Thema wird die Branche wohl noch eine gewisse Zeit begleiten.

Wie denkt ihr über die mögliche Exklusivität? Würdet ihr für „Call of Duty“ die Plattform wechseln? Oder wärt ihr in dem Fall eher bereit, einer anderen Serie eine Chance zu geben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!