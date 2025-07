Call of Duty: WW2 aus Microsoft Store entfernt – Sicherheitslücke entdeckt

Die Veröffentlichung von Call of Duty: WW2 auf dem Xbox Game Pass sollte eigentlich ein freudiges Ereignis für Fans des Franchise sein. Doch kurz nach dem Erscheinen auf der Plattform berichteten PC-Spieler von einem schwerwiegenden Problem mit der PC-Version des Spiels. Dieses Problem ist nicht neu in der Welt von Call of Duty, doch die Flut neuer Spieler scheint eine ungewöhnliche Reaktion der Entwickler hervorgerufen zu haben.

Seit Jahren warnen Call of Duty-Fans davor, ältere Titel der Serie zu spielen, da diese keinen fortlaufenden Support mehr erhalten und so zum Spielplatz für Hacker werden, die Schwachstellen ausnutzen. Diese Problematik tauchte erneut auf, als Call of Duty: WW2 auf dem Xbox Game Pass erschien und eine neue Welle von Spielern anlockte. Schon bald verbreiteten sich Berichte über PC-Hacker, die eine Schwachstelle im Spiel nutzen, um die Kontrolle über die PCs der Spieler zu übernehmen. Dies führte zu einer Reaktion seitens Activision.

Reaktion von Activision

Wie hat Activision auf die Sicherheitsbedenken reagiert? Spät am Abend des 4. Juli 2025 teilte der offizielle @CODUpdates-Account mit, dass Call of Duty: WW2 im Microsoft Store offline genommen wurde. Ein Rückkehrdatum ist derzeit nicht in Sicht. Die Mitteilung spricht lediglich von „Berichten über ein Problem“, was sehr wahrscheinlich eine Reaktion auf die Warnungen der Spieler ist, das Spiel aufgrund von Hacking-Bedenken auf dem PC zu meiden.

Die Frustration der Fans über Activisions Umgang mit den Hacking-Problemen in älteren CoD-Spielen ist groß. Während man denken könnte, dass das Offline-Nehmen von WW2 die Fans beruhigt, sind viele enttäuscht über die Untertreibung der Vorfälle. Es wird bemängelt, dass das Problem als „ein Problem“ bezeichnet wird, was die Schwere der Situation verharmlost.

Die Perspektive der Gamer

Wie reagieren die Spieler auf die Situation? In den Reaktionen auf die Mitteilung von Activision rufen viele Gamer dazu auf, den Ausdruck „ein Problem“ zu hinterfragen. Viele Spieler weisen darauf hin, dass Call of Duty: WW2 nicht das einzige Spiel mit schwerwiegenden Sicherheitsbedenken ist. Das Offline-Nehmen des Spiels ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es bleibt nicht das einzige CoD-Spiel mit Exploits, die es unsicher machen, es zu spielen.

Spieler hoffen, dass Activision einen Weg findet, die Sicherheitslücke zu schließen, damit Call of Duty: WW2 auf dem PC wieder sicher genossen werden kann. Für viele Gamer ist dies jedoch nur der erste Schritt, um die CoD-Bibliothek für Fans sicher spielbar zu machen.

Was denkst du über die Situation? Teile deine Meinung in den Kommentaren!