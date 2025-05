Call of Duty Warzone – Neues Update beseitigt Bugs und verlängert Event bis 2025

Call of Duty: Warzone hat kürzlich ein neues Update erhalten, das einige störende Bugs im Spiel behebt. Call of Duty ist eines der größten Spiele der Welt und hat sich auf ein Niveau erweitert, das nur wenige andere Spiele erreichen. Die Serie hat seit den frühen 2000er Jahren jährlich neue Teile hervorgebracht, aber in den letzten Jahren hat sie sich um den gewaltigen Spin-off Call of Duty: Warzone erweitert, der ein eigenständiges Phänomen darstellt.

Manche Spieler konzentrieren sich ausschließlich auf Call of Duty: Warzone und lassen das Hauptspiel links liegen, was völlig legitim ist. Warzone hat sich zu einem eigenen Giganten entwickelt, der sowohl Fans von Call of Duty als auch Spieler, die sich nicht für die regulären Hauptspiele interessieren, anspricht. Call of Duty befindet sich derzeit in seiner dritten Saison (die Saisons werden am Ende jedes Jahres auf 1 zurückgesetzt), und die Fans haben viel Spaß mit einigen der neuen Inhalte, einschließlich der kürzlichen Rückkehr von Verdansk.

Neues Update für Call of Duty: Warzone

Was beinhaltet das neue Update? Ein ständig weiterentwickeltes Online-Spiel wie Call of Duty erfordert kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen. Zum Glück bietet das neue Patch-Update für Call of Duty: Warzone eine Reihe von Bugfixes, die sich mit fehlerhaften Wiederbelebungszeiten, Bewegungsproblemen, unfairen Fehlern im Ranglistenspiel und vielem mehr befassen. Darüber hinaus wurde das aktuelle High Art Event bis zum 22. Mai 2025 verlängert.

Bugfixes und Anpassungen

Welche Probleme wurden behoben? Die Entwickler haben folgende Probleme behoben:

Ein Problem wurde behoben, das manchmal zu längeren Wiederbelebungszeiten bei gefallenen Teamkollegen führte.

Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichte, Emotes im Ranglistenspiel zu verwenden. Diese sind im Ranglistenspiel eingeschränkt, um Spielern keinen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Ein Problem wurde behoben, das Spieler daran hinderte, die Schaltfläche „Wie Prestige funktioniert“ im Prestige-Menü auszuwählen, während sie auf ein Match warteten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass die Stimmen der Operator ohne Abklingzeit abgespielt wurden.

Event-Änderungen und Bewegungsanpassungen

Welche Änderungen gibt es bei den Events und der Bewegung? Im Bereich der Events wurde das High Art Event nun bis zum 22. Mai 2025 verlängert. Bei der Bewegung wurde ein Problem behoben, das zu falschen Zielgeschwindigkeiten bei Sicht nach unten führte, während man in Bauchlage oder in der Hocke war.

Im Ranglistenspiel ersetzt Restock im dritten Kreis das zuvor aktive Fire Sale Event.

Diese Änderungen und Verbesserungen sollen das Spielerlebnis für alle Call of Duty: Warzone-Fans optimieren und sicherstellen, dass das Spiel weiterhin so reibungslos wie möglich läuft.

Was denkst du über die neuesten Änderungen in Call of Duty: Warzone? Lass es uns in den Kommentaren wissen!