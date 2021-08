Call of Duty: Vanguard enthüllt – Release-Datum, Open Beta und alle Infos

Es war bereits bekannt, dass der beliebte Shooter mit Call of Duty: Vanguard wieder in den zweiten Weltkrieg zurückkehren wird. Jetzt fand das Enthüllungsevent in Call of Duty: Warzone statt und wir fassen für euch alles zusammen, was ihr zum diesjährigen Ableger namens Vanguard wissen müsst.

Doch zunächst ihr hier der Enthüllungstrailer zu Call of Duty: Vanguard:

Das sind die Eckdaten zu Call of Duty: Vanguard

Mit der Enthüllung des Spiels wurden einige der wichtigsten Infos zum Spiel bekannt, die wir für euch zunächst auflisten.

Wann erscheint Call of Duty Vanguard? Der nächste Ableger der Shooter-Reihe erscheint am 5. November

Für welche Plattformen erscheint Vanguard? PlayStation 5, Xbox Series X/S , PlayStation 4 , Xbox One und PC

In welcher Zeit spielt das neue Call of Duty? Das Szenario orientiert sich wieder am 2. Weltkrieg

Welche Modi gibt es? Singleplayer-Kampagne, Mehrspieler und Zombies

Wird Vanguard in Warzone integriert? Ja

Wer entwickelt das neue Call of Duty? Vanguard wird entwickelt von Sledgehammer Games (Call of Duty: WW2)

Wann startet die Open Beta? Das ist noch nicht bekannt, aber mit einer Vorbestellung erhaltet ihr frühzeitigen Zugang.

Cross-Play und Cross-Progression über alle Plattformen hinweg wird wieder unterstützt.

Das ist die Singleplayer-Kampagne

Für viele ist vor allem zur Enthüllung des nächsten „Call of Duty“ das Setting und die damit verbundene Einzelspieler-Kampagne am interessantesten.

2. Weltkrieg ist zurück: Tatsächlich geht es dieses Jahr wieder zurück in eins der größten und meist verwendeten Kriegsszenarien. Im Kampf während des zweiten Weltkriegs erlebt ihr Schlachten rund um den Globus. Das sind die Schauplätze, die auf euch warten:

Westliche Front

Östliche Front

Nord-Afrika

Pazifik

Die Kampagne lässt euch den globalen Ausmaß des Krieges mit unterschiedlichen Schauplätzen direkt erleben. ©Activision

Innerhalb dieser Orte tauchen wir ein in die Geschichten der vier Hauptcharaktere, die alle ein gemeinsames Ziel haben. Sie müssen Project Phoenix verhindern. Das geheime Projekt der Nazis soll dafür sorgen, dass sie noch einmal die Oberhand am Ende des Krieges bekommen. Das wollen die Kräfte der Alliierten mit allen Mitteln natürlich nicht zulassen.

Ihr übernehmt in der Kampagne die Rollen mehrerer Kriegs-Helden und Kriegs-Heldinnen. ©Activision

Das sind vier spielbaren Charaktere

Arthur Kingsley Er landet in der Normandie als Teil des Fallschirm-Battalions und kämpft an der Westfront.

Polina Petrova In Stalingrad ist die Scharfschützin durch ihre Genauigkeit ein bekannter Name.

Wade Jackson Als Kampfpilot ist er an vorderster Front bei der amerikanischen Squadron Six im Pazifik.

Lucas Briggs Er ist Australier und kämpft in Nordafrika gegen die Panzer von Erwin Rommel.



Filmreif: Der große Clou an der ganzen Kampagne soll sein, dass sie filmisch inszeniert und somit packend sowie mitreißend sein soll. Zudem wollen sie respektvoll mit der Thematik umgehen, da viele der gezeigten Personen auf echten Menschen und deren Schicksalen basieren. Ob das gelingt, muss sich dann zum Release zeigen.

Das ist bisher zum Multiplayer bekannt

Ein Fokus bei Call of Duty Vanguard wird wie jedes Jahr der Mehrspieler sein, der mit einer großen Menge an Karten startet. Direkt am Launch-Tag werden 20 Karten zur Verfügung stehen, wovon 16 für die Haupt-Modi in 6-gegen-6-Schlachten und 4 für die kleineren 2-gegen-2-Kämpfe geeignet sind. Noch wurden keine Karten oder Modi direkt bekannt gegeben, aber Klassiker wie Kill Confirmed, Team Deathmatch oder eine Art King of the Hill sollten mit dabei sein.

Der 2-gegen-2-Modus hingegen wurde bereits von Sledgehammer Games etwas mehr vorgestellt. Demnach geht es in Champion Hill in einen Mix aus den üblichen Gunfight-Modi und Battle Royale. Mehr wurde aber noch nicht bekannt.

Zerstörung wird auch im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard groß geschrieben. ©Activision

Wie sehen die Schauplätze im Multiplayer aus? Wie in der Singleplayer-Kampagne geht es in die vier Fronten des zweiten Weltkriegs. So bereist ihr Orte aus Europa, Nordafrika, Soviet Union und dem Pazifik. Es wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

Zerstörbare Umgebungen: Ein Feature, das viele vielleicht bereits aus anderen Shootern kennen, ist die zerstörbare Umgebung. In Call of Duty: Vanguard wird es möglich sein deutlich mehr auf den Karten zu zerstören, wie Türen oder Regale, und zum eigenen Vorteil nutzen zu können.

Neue Spielstile im Multiplayer!

Wie ihr den Multiplayer erleben könnt, wird bei „Call of Duty: Vanguard“ stark von euren Vorlieben abhängig sein. Denn es wird drei Spielstile geben, die ihr selbst vorher auswählen könnt.

Tactical Intensive Multiplayer-Erfahrungen, in der jede Kugel zählt. Vergleichbar mit der Hardcore-Erfahrung aus anderen Spielen der Reihe.

Standard Die Multiplayer-Erfahrung, wie ihr sie aus der Reihe kennt.

Blitz Am besten geeignet für kurze sehr chaotische Runden. Auf jeder Karte haben so viele Spieler*innen Platz, wie nur irgendwie möglich.



Zombies kehrt ebenfalls wieder zurück

Viel wurde zum nächsten Zombies-Ableger nicht bekannt gegeben. Aber zum ersten Mal in der Geschichte des Koop-Modus wird er mit dem aus dem vergangenen Jahr zusammenhängen. Deswegen arbeitet Treyarch dieses Jahr wieder an Zombies und wird die Vorgeschichte zu den Ereignissen aus Cold War erzählen.

Zombies kehrt zurück, mehr ist aber noch nicht bekannt. ©Activision

Was ändert sich in Call of Duty: Warzone?

Inhalte aus „Call of Duty: Vanguard“ werden in „Warzone“ einen Platz finden. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Waffen und Items, die sonst typischerweise nur im zweiten Weltkrieg zu finden waren.

Anti-Cheat-System: Das wohl beste Feature mit der Ankunft von „Vanguard“ in „Warzone“ wird die Einführung eines Anti-Cheat-Systems sein. Noch in diesem Jahr soll mit der neuen Map, die von Raven Software entwickelt wird, den Cheatern das Handwerk gelegt werden. Für welche Lösung man sich entscheidet, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Für Cheater wird es sehr schwer in Call of Duty: Warzone mit der Veröffentlichung von Vanguard. ©Activision

Open Alpha, Open Beta: So nehmt ihr dran teil

Wie es sich für einen Multiplayer-Shooter gehört, bietet „Call of Duty: Vanguard“ wahrscheinlich wieder mehrere Testphasen an.

Open Alpha nur für PlayStation? Erneut könnte das Marketing zu Call of Duty sehr auf PlayStation fixiert sein. Aus diesem Grund startet laut Gerüchten PlayStation-Exklusiv eine Open Alpha mit dem neuen Champion Hill-Modus bereits nächste Woche ab dem 27. August. Offiziell wurde das aber noch nicht bestätigt.

Vorbestellung für Open Beta: Dahingegend wurde bereits im Enthüllungstrailer eine Open Beta bestätigt. Wenn ihr frühzeitigen Zugang haben wollt, dann solltet ihr das Spiel für eure gewünschte Konsole direkt vorbestellen. Einen möglichen Termin gibt es noch nicht, aber es wird spätestens Anfang Oktober vermutet.