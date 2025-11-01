Call of Duty Black Ops 7 – Spiele die Kampagne 4 Tage früher!

Die Gerüchteküche rund um Call of Duty: Black Ops 7 brodelt wieder einmal, denn es gibt neue Informationen, die auf ein mögliches frühes Veröffentlichungsdatum für die Kampagne und den Zombies-Modus hindeuten. Quellen aus dem Backend von PlayStation deuten darauf hin, dass diese Spielmodi vier Tage vor dem offiziellen Starttermin verfügbar sein könnten. Diese frühen Zugänge sind nicht neu in der Call of Duty-Reihe, da frühere Titel beim Vorbestellen ähnliche Vorteile boten. Doch bislang hat Activision noch keine offizielle Bestätigung für Call of Duty: Black Ops 7 gegeben.

Früher Zugang für Vorbesteller?

Können Vorbesteller von Call of Duty: Black Ops 7 auf einen frühen Zugang hoffen? Quellen aus der Gaming-Industrie, insbesondere von PlayStation Game Size, haben enthüllt, dass die Kampagne und der Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 möglicherweise bereits am 10. November 2025 um 19:00 Uhr CET freigeschaltet werden könnten. Dies würde den Spielern einen Vorsprung von vier Tagen bieten, bevor das Spiel am 14. November 2025 offiziell auf den Markt kommt. Allerdings bleibt unklar, ob diese Informationen korrekt sind, da auch von einem späteren Veröffentlichungsdatum für den Mehrspielermodus die Rede ist, der angeblich erst am 17. November 2025 erscheinen soll.

Mit weniger als zwei Wochen bis zum geplanten Release bleibt abzuwarten, ob Activision diesen frühen Zugang offiziell ankündigt, um die Vorbestellungen zu steigern. Eine Ankündigung in den kommenden Tagen könnte für Aufsehen in der Gaming-Community sorgen.

Entwicklungen und Änderungen bei Call of Duty: Black Ops 7

Welche Neuerungen bringt Call of Duty: Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7, entwickelt von Treyarch und Raven Software, spielt im Jahr 2035 und setzt die Erzählung von Call of Duty: Black Ops II (2012) fort. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Agenten unter der Leitung von David Mason und erleben eine packende Handlung, die sowohl solo als auch im Koop-Modus spielbar ist. Neben der Kampagne bietet das Spiel einen umfangreichen Mehrspielermodus und den beliebten Zombies-Modus.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Interessant ist auch die Ankündigung, dass die Kampagne erstmals eine geteilte Progression mit dem Mehrspieler- und dem Zombies-Modus ermöglicht. Das bedeutet, dass du Erfahrungspunkte und Level in allen Modi sammeln kannst, was die Langzeitmotivation erheblich steigern dürfte.

Community-Reaktionen und Vorfreude

Wie reagiert die Community auf die Neuigkeiten zu Call of Duty: Black Ops 7? Die Call of Duty-Community ist geteilter Meinung über die jüngsten Änderungen und Ankündigungen. Einige Fans sind enttäuscht, dass das Reznov Challenge Pack, ein ursprünglich geplantes Vorbesteller-Bonuspaket, aufgrund von Inhaltsänderungen zwischen Black Ops 6 und Black Ops 7 nur in Black Ops 6 und Warzone nutzbar ist. Trotz dieser Enttäuschung bleibt die Vorfreude auf das neue Spiel hoch.

Call of Duty: Black Ops 7 wird von den Fans gespannt erwartet. Die Möglichkeit, die Kampagne und den Zombies-Modus frühzeitig zu spielen, könnte das Interesse weiter anheizen und die Verkaufszahlen in die Höhe treiben.

Was denkst du über die Möglichkeit eines frühen Zugangs zu Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!