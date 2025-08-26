Call of Duty: Black Ops 7 – Skins Update überrascht Fans mit unerwarteter Wende

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich eine bedeutende Änderung in Bezug auf die Skins angekündigt, die die Fans der Serie überrascht hat. In den letzten Jahren hat die Call of Duty-Reihe oft Skins eingeführt, die eher an ein Spiel wie Fortnite erinnerten, mit Crossover-Skins von American Dad oder Beavis and Butthead, was bei vielen Fans auf Missfallen stieß. Diese Änderung kommt nun, um dem Spiel seine Identität zurückzugeben und die Authentizität zu bewahren.

Was hat Activision angekündigt?

Welche Änderungen gibt es bei den Skins? Activision hat bestätigt, dass das geplante Carry-Forward-System, welches es Spielern ermöglicht hätte, ihre Skins und Waffen aus dem vorherigen Spiel in Black Ops 7 zu übernehmen, nun doch nicht implementiert wird. Diese Entscheidung wurde getroffen, um zu verhindern, dass die unorthodoxen Skins in das neue Spiel Einzug halten. Stattdessen wird der Fokus auf authentische Skins gelegt, die besser zum Black Ops-Universum passen.

Was bedeutet das für die Spieler? Trotz dieser Änderung können Spieler weiterhin ihre bisherigen Skins in Warzone nutzen. Für Black Ops 7 werden jedoch nur Double XP Tokens und Gobblegums für den Zombies-Modus übernommen. Diese unerwartete Kehrtwende zeigt, dass die Entwickler die Rückmeldungen der Community ernst nehmen und sich bemühen, das Spielerlebnis zu verbessern.

Die Reaktion der Community

Wie reagieren die Fans auf diese Entscheidung? Die Reaktionen der Community sind größtenteils positiv. Viele Spieler sind froh, dass das Spiel zu seinen Wurzeln zurückkehrt und die authentische Atmosphäre der Serie wiederhergestellt wird. Die Entscheidung, auf das Carry-Forward-System zu verzichten, wird als Zeichen gewertet, dass die Entwickler die Bedenken der Fans ernst nehmen.

Gibt es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung? Obwohl die Reaktionen weitgehend positiv sind, gibt es Bedenken, wie sich diese Entscheidung auf die zukünftige Entwicklung des Spiels auswirken könnte. Sollte der Umsatz mit authentischen Skins nicht den Erwartungen entsprechen, könnte Activision in Zukunft erneut auf große IP-Crossovers zurückgreifen.

Einfluss auf die Spielentwicklung

Warum ist diese Änderung wichtig für die Spielentwicklung? Diese Entscheidung könnte wegweisend für die zukünftige Entwicklung von Call of Duty sein. Sie zeigt, dass große Publisher bereit sind, auf das Feedback der Community zu hören und Änderungen vorzunehmen, die dem Spiel zugutekommen. Dies könnte auch andere Entwickler dazu ermutigen, auf die Wünsche der Spieler einzugehen.

Was können Fans von der Beta erwarten? Die Beta von Black Ops 7, die im Oktober 2025 stattfindet, wird zeigen, wie sich diese Änderungen im Spiel anfühlen. Die vollständige Veröffentlichung ist für den 14. November 2025 geplant und wird auf verschiedenen Plattformen wie der Xbox Series X|S, PS5 und PC verfügbar sein.

