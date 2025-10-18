Call of Duty Black Ops 7 revolutioniert Zombies-Modus mit strategischem Update

Treyarch hat kürzlich einige bedeutende Änderungen am Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 nach der Beta-Phase angekündigt. Diese Anpassungen basieren auf dem Feedback der Spieler und sollen das Spielerlebnis noch spannender gestalten.

Wichtige Änderungen im Zombies-Modus

Welche Änderungen sind im Zombies-Modus geplant? Eine der bemerkenswertesten Anpassungen betrifft die High-Round-Tuning, die darauf abzielt, das Gameplay stärker auf Geschicklichkeit und Strategie auszurichten. Ein neuer, einzigartiger HUD wird ebenfalls eingeführt, um die Spielerfahrung zu verbessern. Spieler können sich zudem auf die Möglichkeit freuen, Gegenstände aus Black Ops 6 in den neuen Zombies-Modus zu übernehmen.

Zusätzlich wird die Sawblade-Falle abgeschwächt, um übermäßigen Gebrauch zu verhindern. Auch der Schockstab wird angepasst, um übermäßigen Schaden zu reduzieren. Allgemeine Waffenschadenanpassungen sorgen für ein besseres Balancing im Spiel.

Feedback aus der Beta-Phase

Wie hat das Spielerfeedback die Änderungen beeinflusst? In einer Video-Fragerunde beantworteten Treyarch-Entwickler einige der wichtigsten Fragen der Community. Ein zentraler Punkt war das Balancing des High-Round-Gameplays. Ziel ist es, mehr Strategie und Geschicklichkeit einzubringen, anstatt nur gegen schnellere und stärkere Feinde zu überleben.

Besonders interessant ist die Erwähnung eines Spielers, der es bis in Runde 617 geschafft hat, was angesichts der begrenzten Zeit auf der Vandorn-Farm beeindruckend ist.

Änderungen bei Spezial- und Elite-Gegnern

Welche Gegner werden im neuen Zombies-Modus fehlen? Treyarch hat bestätigt, dass nicht alle Spezial- und Elite-Kreaturen aus Black Ops 6 zurückkehren werden. Insbesondere Parasiten, Ungeziefer und Amalgam werden im neuen Zombies-Modus nicht vertreten sein.

Dies zeigt, dass Treyarch bestrebt ist, das Spielerlebnis zu erneuern und die Spannung zu steigern, indem sie neue Herausforderungen einführen.

Der Cursed-Modus

Was erwartet dich im neuen Cursed-Modus? Der Cursed-Modus wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein und erst freigeschaltet, wenn ein Spieler alle Quests in Ashes of the Damned abgeschlossen hat. Treyarch beschreibt den Modus als extrem herausfordernd und deutet an, dass es nahezu unmöglich sein könnte, ihn ohne die Goldene Rüstung zu meistern.

Diese Neuerung verspricht, den Spielern eine zusätzliche Herausforderung zu bieten und das ohnehin schon intensive Spielerlebnis zu erweitern.

Plattformen und Verfügbarkeit

Wo kannst du Call of Duty: Black Ops 7 spielen? Der Titel wird am 14. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Dank der Cross-Platform-Play- und Cross-Save-Funktionen kannst du nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen wechseln und deinen Fortschritt überall mitnehmen.

Mit einer Dateigröße von 204,45 GB auf der Xbox Series X|S solltest du sicherstellen, dass genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, um in das neue Abenteuer einzutauchen.

Was denkst du über die Änderungen im Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!