Call of Duty: Black Ops 7 – Neue Prestige-Belohnungen und HUD-Anpassungen

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 14. November 2025. Die Entwickler von Treyarch Studios haben in einem neuen Video ausführlich über die Fortschritte im Spiel, die Benutzeroberfläche und weitere Aspekte gesprochen. Nach intensiver Rückmeldung der Community gibt es einige wesentliche Änderungen, die das Spiel von seinem Vorgänger abheben.

Erste Einblicke in die Prestige-Belohnungen

Welche neuen Prestige-Belohnungen erwarten dich? Treyarch enthüllte die ersten drei Prestige-Icons sowie die Belohnungen, die dich erwarten, wenn du Prestige 1 in Call of Duty: Black Ops 7 erreichst. Das System bleibt dem von Call of Duty: Black Ops 6 ähnlich, wobei du für jedes erreichte Meilenstein Skins und Waffenbaupläne erhältst. Treyarch beschreibt jedes Prestige als „vollgepackt mit Belohnungen“ und zeigt den Fans den allerersten Skin und Bauplan.

Was ändert sich bei den Mastery-Camos? In Black Ops 7 musst du jetzt nur noch die vorherige Mastery-Camo auf 30 Waffen freischalten, um die finale Mastery-Camo auf jeder Waffe automatisch freizuschalten. Diese Neuerung wird besonders Spieler freuen, die viel Zeit in das Freischalten von Camos investieren.

Verbesserte Benutzeroberfläche und weitere Änderungen

Wie sieht die neue HUD-Anpassung aus? Ein weiterer wichtiger Punkt aus dem Entwicklergespräch war das Thema HUD-Themen. Treyarch Studios hat den Fans einen Blick auf das HUD für Call of Duty: Black Ops 7 Zombies gegeben, das auf alle anderen Spielmodi angewendet werden kann. Du wirst in der Lage sein, das HUD in allen drei Modi nach deinen Wünschen anzupassen, indem du bestimmte Elemente entfernst, die du nicht benötigst.

Welche weiteren Anpassungen gibt es? Das System ermöglicht es dir, einen individuellen Look und ein spezielles Gefühl für die zentralen HUD-Elemente in Multiplayer, Zombies und dem Koop-Kampagnenmodus anzuwenden. Diese Anpassungsfähigkeit soll die Spielerfahrung noch persönlicher gestalten und dir die Möglichkeit geben, das Spielerlebnis nach deinen Vorlieben zu gestalten.

Der Countdown zur Veröffentlichung

Mit nur noch zwei Wochen bis zur Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025, hat Treyarch Studios keine Mühen gescheut, um so viel Feedback wie möglich von der Community zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung, die Bewegungsboni des Geschicklichkeits-Perks von Anfang an im Spiel zu integrieren, was auf positive Resonanz bei den Spielern stieß, die den Titel bereits in der Beta-Phase ausprobieren konnten.

Abschließend bleibt zu sagen, dass Call of Duty: Black Ops 7 mit vielen spannenden Neuerungen und Anpassungen aufwartet, die sowohl neue Spieler als auch Veteranen der Serie ansprechen sollten. Was denkst du über die kommenden Änderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!