Call of Duty Black Ops 7 kommt – Hol dir die letzten kostenlosen Bundles!

Call of Duty: Black Ops 6 hat kürzlich seine sechste und letzte Saison gestartet, bevor die Serie mit dem bald erscheinenden Black Ops 7 fortgesetzt wird. Spieler von Black Ops 6 und Warzone, die Abonnenten von PlayStation Plus, Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass sind, können sich auf zwei kostenlose Bundles freuen, die im Rahmen des großen Saison-Updates verfügbar sind.

Die kostenlosen Bundles der Saison 6

Welche Inhalte bieten die neuen Bundles? Die beiden kostenlosen Bundles enthalten eine Vielzahl von kosmetischen Artikeln, darunter Operator-Skins, Waffenbaupläne und Emotes. Beide Pakete, „Wicked Shrooms“ und „Windfall“, sind für Abonnenten der genannten Dienste kostenlos verfügbar. Diese kosmetischen Inhalte sind sowohl in Call of Duty: Black Ops 6 als auch in Warzone nutzbar.

Um die Bundles zu beanspruchen, musst du im PlayStation Store oder Xbox Store nach „Call of Duty: Warzone – PlayStation Plus Pack 4“ bzw. „Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 4“ suchen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Inhalte an die aktuellen Call of Duty-Titel gebunden sind, da die Funktion, Skins in das kommende Black Ops 7 zu übertragen, gestrichen wurde.

Das Ende einer Ära für Black Ops 6

Was bedeutet das letzte Update für die Spieler? Mit der Veröffentlichung von Black Ops 7 am 14. November 2025 neigt sich die Lebensdauer von Black Ops 6 dem Ende zu. Das aktuelle Saison-Update ist das letzte seiner Art für dieses Spiel. Dennoch gibt es noch einen Lichtblick: Ein Mid-Season-Update namens Season 6 Reloaded wird für beide Titel weitere Inhalte bieten, darunter ein neues zeitlich begrenztes Spielmodus.

Die Server von Black Ops 6 werden weiterhin für diejenigen zur Verfügung stehen, die das Spiel genießen möchten. Die Community kann sich also weiterhin auf spannende Matches freuen, auch wenn der Fokus langsam auf den neuen Ableger der Serie verlagert wird.

Eine Chance auf kostenlose Inhalte

Wie kannst du von den kostenlosen Inhalten profitieren? Call of Duty hat eine Tradition, im Rahmen neuer Saison-Updates kostenlose Inhalte anzubieten. Obwohl diese Inhalte kostenlos sind, gibt es eine Voraussetzung: Du musst ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus, Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass besitzen. Diese Strategie ermöglicht es, treue Abonnenten zu belohnen und gleichzeitig das Interesse an den Diensten zu steigern.

Die jüngste Veröffentlichung der kostenlosen Bundles fällt mit dem Ende der kostenlosen Testphase für Call of Duty: Black Ops 6 zusammen. Diese Testphase bot den Spielern die Möglichkeit, die Kampagne, den Mehrspielermodus und den Zombie-Modus kostenlos zu erleben. Die Testphase endet allerdings am 16. Oktober 2025 um 19:00 Uhr CET.

Fazit und Ausblick

Was hält die Zukunft für Call of Duty bereit? Mit dem nahenden Ende von Black Ops 6 und dem bevorstehenden Release von Black Ops 7 steht die Call of Duty-Community vor spannenden Zeiten. Die kostenlosen Inhalte bieten einen letzten Anreiz, die aktuelle Saison voll auszukosten, während das nächste Kapitel bereits in den Startlöchern steht.

Habst du schon die neuen Bundles für Black Ops 6 beansprucht oder freust du dich mehr auf die Inhalte von Black Ops 7? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!