Call of Duty Black Ops 7 – Hotfix-Update behebt wichtige Multiplayer-Probleme

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich ein neues Update veröffentlicht, das am 24. November 2025 erschienen ist. Dieses Update kommt nur zehn Tage nach dem offiziellen Release des Spiels am 14. November 2025. Das Update bringt keine neuen Inhalte, sondern dient als serverseitiger Hotfix, um verschiedene Probleme in den drei Hauptspielmodi von Black Ops 7 zu beheben: Koop-Kampagne, Multiplayer und Zombies.

Details zum November-Update

Welche Änderungen bringt das Update? Das Update vom 24. November 2025 enthält überwiegend Fehlerbehebungen und Anpassungen, um das Spielerlebnis zu optimieren. Beispielsweise wurde die Kulanzzeit für das Verdienen der Medaillen „Low Blow“ und „Dive Shot“ nach dem Rutschen oder Tauchen verlängert, was die Multiplayer-Herausforderungen erleichtern soll. Auch wurden kleinere UI-Fehler und andere Stabilitätsverbesserungen vorgenommen.

Im Zombies-Modus wurden ebenfalls einige Fehler behoben. Spieler hatten zuvor berichtet, dass Haftgranaten für eine aktuelle Tagesherausforderung nicht richtig gezählt wurden. Dieses Problem ist nun gelöst. Zudem wurde die tägliche Herausforderung „Eliminiere 5 Spezial-Zombies“ entfernt, ohne dass ein Grund dafür angegeben wurde.

Wichtige Anpassungen und Verbesserungen

Was sind die wichtigsten Anpassungen im Multiplayer-Modus? Neben der Verlängerung der Kulanzzeit für bestimmte Medaillen wurden auch Probleme mit der Anzeigereihenfolge von Overclocks bei der Legion-Scorestreak behoben. Verschiedene Stabilitäts- und Absturzupdates sind ebenfalls Teil des Patches, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

In der Koop-Kampagne wurde das Tutorial für den Kinetischen Sprung in der Expositionsmission angepasst, sodass es nun keine Abklingzeit mehr gibt. Auch wurden Fehler in den Herausforderungen und der Waffenanpassung korrigiert, um Anzeigeprobleme zu beheben.

Vorbereitung auf die erste Saison

Wann startet die erste Saison von Call of Duty: Black Ops 7? Fans, die auf neue Inhalte warten, müssen sich nicht mehr lange gedulden. Activision hat bestätigt, dass die erste Saison von Call of Duty: Black Ops 7 am 4. Dezember 2025 beginnt. Dieses große Inhaltsupdate wird neue Waffen, Operator, Modi, Warzone-Features und zahlreiche Multiplayer-Karten bieten.

Insgesamt wird die erste Saison vier neue Karten, drei Remaster und zwei Varianten enthalten. Damit verspricht Treyarch Studios eine spannende Erweiterung des Spiels, die den Spielern viele neue Erlebnisse bieten wird.

Entwicklung und Hintergrund von Call of Duty: Black Ops 7

Was wissen wir über die Entwicklung von Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 wurde von Treyarch und Raven Software entwickelt und von Activision veröffentlicht. Das Spiel ist der 22. Teil der Call of Duty-Serie und der achte Haupttitel der Black Ops-Unterserie. Black Ops 7 spielt im Jahr 2035 und folgt einer JSOC-Einheit, die das angebliche Wiederauftauchen des verstorbenen Terroristen Raul Menendez untersucht.

Die Entwicklung von Black Ops 7 fand parallel zur Produktion von Black Ops 6 statt. Das Spiel wurde erstmals im Juni 2025 während der Xbox Games Showcase angekündigt und am 19. August 2025 auf der Gamescom vollständig enthüllt.

Was hältst du von den neuen Updates und der bevorstehenden ersten Saison von Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!