Call of Duty Black Ops 7 entfernt SBMM: Offenes Matchmaking für bessere Spiele

Call of Duty: Black Ops 7 bringt einige bedeutende Änderungen mit sich, die die Community aufhorchen lassen. Eine der größten Neuerungen ist die Abschaffung von SBMM (Skill-Based Matchmaking), einem System, das in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt hat. Viele Spieler hatten sich darüber beschwert, dass sie ständig gegen Gegner mit ähnlichem Können antreten mussten, was zu durchgehend intensiven Matches führte. Mit der Einführung von Black Ops 7 entfernt Activision dieses System und setzt stattdessen auf eine offenere Matchmaking-Erfahrung.

Rückkehr der persistenten Lobbys

Was bedeutet die Rückkehr der persistenten Lobbys? Die persistenten Lobbys, die in früheren Teilen der Serie beliebt waren, feiern ihr Comeback. Ursprünglich wurden sie mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare im Jahr 2019 weitgehend aufgegeben. Diese Lobbys ermöglichen es dir, nach einem Match in der gleichen Gruppe zu bleiben, was eine stärkere Community-Bindung fördert und das Spielerlebnis insgesamt verbessert.

Die Entscheidung, diese Lobbys zurückzubringen, basiert auf dem Feedback der Community während der Black Ops 7 Beta. Viele Fans hatten sich diese Funktion gewünscht, und Activision zeigt, dass sie bereit sind, auf die Wünsche der Spieler einzugehen.

Einfluss der Community auf die Entwicklung

Wie beeinflusst das Feedback der Community Black Ops 7? Die jüngsten Änderungen an Black Ops 7 zeigen, dass Activision ernsthaft auf die Community hört. Während der Beta-Phase wurde ein Open Moshpit-Playlist getestet, die eine Erfahrung ohne das strikte SBMM bot. Dieses offene Matchmaking wird nun das Standardmodell für den Multiplayer-Modus sein, wenn das Spiel am 14. November 2025 erscheint.

Zusätzlich zu diesen Änderungen hat Activision hart gegen Cheater in der Beta vorgegangen und auf Marken-Crossovers verzichtet, die nicht zum Ton der Franchise passen. Diese Maßnahmen unterstreichen das Engagement von Activision, das Feedback der Spieler in die Gestaltung des Spiels einfließen zu lassen.

Erwartungen an den Launch

Was erwartet dich beim Start von Black Ops 7? Mit dem offiziellen Start von Black Ops 7 kannst du dich auf einige spannende Features freuen. Neben dem offenen Matchmaking und den persistenten Lobbys wird es einen 4-Spieler-Koop-Kampagnenmodus geben, sowie die beliebte Zombies-Rundenerfahrung. Diese Kombination aus neuen und klassischen Elementen soll ein breites Publikum ansprechen und sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans begeistern.

Die Spannung steigt, da der Veröffentlichungstermin am 14. November 2025 näher rückt. Viele in der Community sind gespannt, wie sich die Änderungen auf die Spielerzahlen und die allgemeine Zufriedenheit der Fans auswirken werden.

Fazit und Ausblick

Wie könnte sich Black Ops 7 auf die Zukunft der Serie auswirken? Die Entscheidungen von Activision in Bezug auf Black Ops 7 könnten als Wendepunkt für die Serie gesehen werden. Die Bereitschaft, Feedback aktiv in die Entwicklung einfließen zu lassen, könnte das Vertrauen der Community stärken und die Langlebigkeit der Serie sichern. Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler auf diese Änderungen reagieren werden und ob sie die gewünschten Ergebnisse bringen.

Was denkst du über die anstehenden Änderungen in Call of Duty: Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!