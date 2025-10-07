Call of Duty: Black Ops 7 Beta verlängert – Neue Karte und 2XP jetzt verfügbar

Die Call of Duty: Black Ops 7 Beta hat eine erfreuliche Nachricht für alle, die nicht genug von der neuesten Installation des Spiels bekommen können. Die Entwickler von Treyarch Studios haben bekannt gegeben, dass die offene Betaphase um weitere 24 Stunden verlängert wurde. Am 6. Oktober 2025, nur zwei Tage vor dem ursprünglich geplanten Ende des Playtests, verkündete Treyarch über Twitter diese Verlängerung.

Fans erhalten somit einen zusätzlichen Tag, um in das kommende Kapitel der Call of Duty Serie einzutauchen. Neben der Verlängerung hat Treyarch auch ein Update für die Beta veröffentlicht, das eine brandneue Karte bietet, die die Spieler testen können.

Neuerungen in der Black Ops 7 Beta

Was gibt es Neues in der Beta? Auch wenn die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 nicht ganz die Höhen von Battlefield 6 auf Steam erreicht hat, scheint sie für Treyarch und Activision ein großer Erfolg zu sein. Kurz nach dem Start der Beta enthüllte Treyarch, dass die Fans eine neue „Open Moshpit“ Playlist ausprobieren können. Diese bietet ein klassisches Matchmaking, ähnlich den älteren Call of Duty Titeln wie Black Ops 2 und Modern Warfare 2.

Diese heiß ersehnte Funktion wurde von Fans seit über einem halben Jahrzehnt gefordert und scheint in der Black Ops 7 Beta großen Anklang gefunden zu haben. Während es keine Garantie gibt, ob diese Playlist im fertigen Spiel enthalten sein wird, gibt Treyarch den Fans mehr Zeit, sie ausgiebig zu testen.

Erweiterte Inhalte und Anti-Cheat Maßnahmen

Welche Maßnahmen wurden gegen Cheater ergriffen? Treyarch hat nicht nur die Beta verlängert, sondern auch 2XP und 2X Waffen-XP bis zum Ende der Beta eingeführt. Dies ermöglicht es dir, Level 30 zu erreichen und alle neuen Waffen und Ausrüstungsgegenstände vor der vollständigen Veröffentlichung im November 2025 auszuprobieren.

Zusätzlich zur Verlängerung hat Treyarch eine neue Karte für die Multiplayer-Rotation veröffentlicht. Bis zum 9. Oktober 2025 kannst du Toshin, Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint und The Forge erkunden, während Zombies-Spieler weiterhin Vandorn Farm spielen können. Was die Multiplayer-Playlists betrifft, bleiben Open Moshpit, Moshpit, Open Hardcore Moshpit, Search & Destroy und Training Course verfügbar.

Cheater und Anti-Cheat System

Wie effektiv ist das Anti-Cheat System? Neben der Verbesserung des Spielerlebnisses nutzt Activision die Beta, um das Spiel und seine Anti-Cheat Systeme zu testen. Cheater sind ein großes Problem in allen Multiplayer-PC-Titeln, aber Activision aktualisiert kontinuierlich sein Ricochet Anti-Cheat System. Obwohl es einigen gelang, mit Hacks in die Lobbys zu gelangen, gab Activision an, dass weniger als 1 % der Cheater es in ein Black Ops 7 Beta-Match geschafft haben. Diejenigen, die in ein Match kamen, wurden innerhalb von 30 Minuten gestoppt.

Call of Duty: Black Ops 7 wird am 14. November 2025 veröffentlicht und verspricht eine spannende Erweiterung der beliebten Serie zu werden. Was hältst du von der Verlängerung der Beta und den neuen Funktionen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!