Call of Duty: Black Ops 7 Beta startet mit Tokio-Map Toshin nächste Woche

Die Vorfreude auf Call of Duty: Black Ops 7 wächst, da Treyarch Studios kürzlich aufregende Details zu den neuen Multiplayer-Karten Toshin und Den veröffentlicht hat. Diese beiden Karten sind in Japan angesiedelt und sollen den Spielern ein einzigartiges Erlebnis bieten. Während die Veröffentlichung des Spiels für den 14. November 2025 geplant ist, kannst du bereits in der kommenden Woche während der offenen Beta einen ersten Blick auf Toshin werfen.

Ein Blick auf Toshin

Was macht Toshin zu einer besonderen Karte? Toshin führt dich in das Herz von Tokio, wo du in einer urbanen Umgebung mit gut definierten Lanes spielst. Dies macht die Karte ideal für zielbasierte Spielmodi wie Capture the Flag, Domination oder Search and Destroy. Die Karte bietet ikonische Schauplätze wie ein Katzencafé, eine Karaoke-Bar, ein Altstadtviertel und ein städtisches Zentrum, die dir spannende Gefechte ermöglichen.

Den: Eine moderne Festung

Warum ist Den so faszinierend? Den ist eine weitere Karte, die in Japan angesiedelt ist, aber leider nicht in der offenen Beta verfügbar sein wird. Sie wird zum Launch am 14. November 2025 freigeschaltet. Die Karte dreht sich um ein beeindruckendes japanisches Schloss, das von der Organisation The Guild übernommen wurde und nun eine moderne, technologiegetriebene Innenausstattung bietet. Hier kannst du die neuen Wall-Jumping-Mechaniken von Black Ops 7 auf den äußeren Lanes perfekt nutzen.

Die Entwicklung von Black Ops 7

Wie ist der Entwicklungsprozess von Black Ops 7 verlaufen? Call of Duty: Black Ops 7 wurde parallel zu seinem Vorgänger Black Ops 6 entwickelt. Beide Titel wurden gleichzeitig genehmigt, und die Marketingkampagne für Black Ops 7 startete im Juni 2025 mit einem cineastischen Trailer auf der Xbox Games Showcase.

Das Spiel wird am 14. November 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht und bietet neben dem Multiplayer auch eine Einzelspieler-/Koop-Kampagne sowie den kooperativen Zombies-Modus.

Gameplay-Features von Black Ops 7

Welche neuen Gameplay-Mechaniken erwarten dich? Black Ops 7 bietet dir die Möglichkeit, dich omnidirektional durch die Karten zu bewegen und Wall-Jumps von bestimmten Wänden auszuführen. Eine wichtige Änderung im Vergleich zu Black Ops 6 ist die Entfernung des Tactical Sprint als Kernelement der Bewegung, der nun als optionaler Perk im Spiel verfügbar ist.

Das Spiel bietet drei Hauptmodi: die Einzelspieler-/Koop-Kampagne, den Multiplayer-Modus und den Zombies-Modus. Du kannst in der Kampagne als Teil einer JSOC-Einheit spielen, die von David „Section“ Mason geleitet wird. Der Multiplayer-Modus umfasst 16 Karten, darunter zwei spezielle 20v20-Skirmish-Karten.

Deine Meinung zählt!

Was hältst du von den neuen Multiplayer-Karten in Japan? Planst du, an der offenen Beta teilzunehmen? Teile deine Gedanken und Eindrücke gerne in den Kommentaren!