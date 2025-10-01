Call of Duty – Black Ops 7 Beta startet im Oktober 2025 mit exklusiven Belohnungen

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor dem Start seiner offenen Beta, die ab dem 2. Oktober 2025 für ausgewählte Spieler und ab dem 5. Oktober 2025 für alle zugänglich sein wird. Diese Beta bietet eine spannende Gelegenheit, einen ersten Einblick in das kommende Spiel zu erhalten, das am 14. November 2025 erscheinen soll. Black Ops 7, entwickelt von Treyarch und Raven Software, ist der achte Hauptteil der Black Ops-Reihe und spielt im Jahr 2035. Die Handlung knüpft an Call of Duty: Black Ops II aus dem Jahr 2012 an und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler- und Zombie-Modi.

Was erwartet dich in der Beta?

Welche Belohnungen gibt es? Treyarch hat kürzlich die Belohnungen für die Teilnahme an der Beta enthüllt, die von kosmetischen Gegenständen bis hin zu exklusiven Skins reichen. Du kannst verschiedene Belohnungen durch das Erreichen bestimmter Level in der Beta freischalten.

Level 2: Beta-Player-animiertes Emblem

Level 6: Gun Flex Emote

Level 11: Beta Neon Sticker

Level 15: Beta Beasts Waffenanhänger

Level 20: Falkner Operator Skin (nur für Vorbesteller), Wellin Operator Skin

Level 23: Beta Survivor Ladebildschirm

Level 27: Beta Survivor Visitenkarte

Level 30: Beta Survivor Waffenbauplan

Neuerungen und Spielmodi

Welche neuen Funktionen erwarten dich? Call of Duty: Black Ops 7 bietet zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte. Eine der bemerkenswerten Änderungen ist die Reduzierung visueller Effekte beim Schusswechsel, was für weniger Ablenkung sorgt. Zudem wird der Modus „Overload“ als neues 6v6-Zielmodus-Format eingeführt.

Die Beta wird dir die Möglichkeit geben, sechs verschiedene Karten und sechs Spielmodi auszuprobieren, darunter beliebte Modi wie Team-Deathmatch und Herrschaft. Spieler können sich auf ein dynamisches und taktisch herausforderndes Spielerlebnis freuen.

Harte Konkurrenz erwartet

Welche anderen Shooter sind im Anmarsch? Der Herbst 2025 wird für Shooter-Fans spannend, da mehrere große Titel veröffentlicht werden. Battlefield 6 wird im nächsten Monat debütieren und erweist sich als direkter Konkurrent zu Call of Duty. Darüber hinaus ist Gears of War: Reloaded kürzlich erschienen und bereitet die Bühne für Gears of War: E-Day, das im nächsten Jahr erwartet wird.

Mit diesen Veröffentlichungen wird es interessant sein zu sehen, wie sich Call of Duty: Black Ops 7 gegen die Konkurrenz behauptet. Die bevorstehende Beta sollte genügend Anreize bieten, um bei der beliebten Shooter-Reihe zu bleiben.

Was hältst du von den Belohnungen und Neuerungen in der Call of Duty: Black Ops 7 Beta? Teile deine Meinung in den Kommentaren!