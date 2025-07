Call of Duty: Black Ops 6 überrascht mit American Dad! Skins

Call of Duty: Black Ops 6, das 2024 von Treyarch und Raven Software entwickelt wurde, ist ein beliebter Ego-Shooter und der neueste Teil der Call of Duty-Serie. Ab sofort dürfen sich die Fans auf eine neue, spannende Zusammenarbeit freuen. Das Spiel wird durch die Integration von Charakteren aus der Zeichentrickserie American Dad! erweitert. Die Serie, die 2005 von Seth MacFarlane ins Leben gerufen wurde, folgt dem Leben der exzentrischen Familie Smith, bestehend aus dem CIA-Agenten Stan, seiner Frau Francine, ihren Kindern Hayley und Steve sowie dem Außerirdischen Roger.

Neuer Look für altbekannte Helden

Wie sehen die neuen Skins aus? Die neuen Skins im Spiel basieren auf den Hauptfiguren Stan und Roger Smith aus American Dad!. Der Stan Smith Operator bleibt dem traditionellen Look der Serie treu, während Roger in drei verschiedenen Variationen erscheint. Besonders spannend: Roger nutzt in seinen Skins einen menschenähnlichen Mech. Neben seinem normalen Aussehen gibt es Varianten, die auf Rogers Alter-Ego, Ricky Spanish, und seiner Hochzeitplaner-Persona, Jeanie Gold, basieren.

Diese neuen Inhalte wurden durch Dataminer geleakt und geben den Spielern einen ersten Eindruck dessen, was sie erwartet. Es bleibt abzuwarten, ob Seth MacFarlane seine Stimme für diese neuen Operatoren zur Verfügung stellt, aber erste Clips zeigen bereits einige gesprochene Zeilen.

Preise und Verfügbarkeit

Was kosten die neuen Skins? Offizielle Preise gibt es noch nicht, aber ein geleakter Post zeigt, dass das Roger Tracer Pack für 2800 CP angeboten wird. Umgerechnet entspricht das etwa 24 Euro, wenn du ein Paket mit 2400 CP für 19,99 Euro und zwei Pakete mit 200 CP für jeweils 1,99 Euro kaufst. Diese Preise könnten sich bis zur offiziellen Veröffentlichung noch ändern, aber sie bewegen sich im Rahmen der Preise von ähnlichen Tracer Packs wie Bluntman und Chronic sowie Ballerina Skins.

Obwohl die Skins noch nicht offiziell im Store sind, wird vermutet, dass sie im Preisbereich anderer Kollaborationen liegen werden. Dies ist nicht das erste Mal, dass Call of Duty: Black Ops 6 mit Charakteren aus animierten Serien zusammenarbeitet. Erst kürzlich wurden die Kultfiguren Beavis und Butthead als Teil des neuesten Mid-Season-Updates hinzugefügt.

Verfügbarkeit und Plattformen

Auf welchen Plattformen ist das Spiel verfügbar? Call of Duty: Black Ops 6 ist auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Zudem steht es Xbox Game Pass-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Auch die kostenlose Variante Call of Duty: Warzone ist auf denselben Plattformen spielbar.

Die neuen Skins und Kooperationen bieten eine aufregende Ergänzung zu einem bereits vielfältigen Spiel. Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Überraschungen die Entwickler für die Spieler bereithalten.

Bist du gespannt auf die American Dad! Zusammenarbeit in Call of Duty: Black Ops 6, oder hast du genug von all diesen ungewöhnlichen Partnerschaften? Lass uns deine Gedanken in den Kommentaren wissen!