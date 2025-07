Call of Duty 2027 – Frisches Martial-Arts-Gameplay geplant

Call of Duty steht möglicherweise vor einem großen Wandel im Jahr 2027. Die Franchise läuft nunmehr seit über zwei Jahrzehnten und hat eine Vielzahl an Iterationen erlebt. Bisher gibt es über 20 Hauptspiele und die Serie hat sich von realen und fiktiven Kriegen bis hin zu futuristischen Szenarien entwickelt. Ständig wird nach neuen Wegen gesucht, das Interesse der Spieler zu wecken, was bei einer so langen Serie absolut notwendig ist. Allerdings hat sich eine Routine eingeschlichen, bei der zwischen Modern Warfare und Black Ops Spielen gewechselt wird, was die Serie etwas eintönig erscheinen lässt.

Ob man die Call of Duty Spiele der Mitte der 2010er Jahre mochte oder nicht, sie versuchten stets, Neues und Unterschiedliches zu bieten. Doch nun sind es immer zwei Modern Warfare Spiele gefolgt von zwei Black Ops Spielen. Black Ops 7 kam für einige überraschend, die nach Black Ops 6 im letzten Jahr etwas anderes erwartet hatten. Black Ops 7 wird jedoch allein dadurch etwas anders sein, dass es 40 Jahre in der Zukunft seines Vorgängers angesiedelt ist.

Ein neues Unterfranchise für Call of Duty 2027

Was plant Sledgehammer Games für 2027? Sledgehammer Games scheint gewillt zu sein, frischen Wind in die Serie zu bringen. Nachdem das Studio in der Vergangenheit mit reduzierten Entwicklungszeiten für Call of Duty: Vanguard und einer schnellen Entwicklungsphase für Modern Warfare III zu kämpfen hatte, plant es nun, eine ganz neue Unterfranchise zu etablieren. Dies wird das erste Spiel aus dieser Reihe sein und bedeutet auch, dass Call of Duty: Advanced Warfare 2 nicht in Planung ist.

Laut einem Insider-Bericht wird Call of Duty 2027 eine moderne Serie sein, jedoch mit einem Fokus auf Kampfkünste im Kampfgeschehen. Martial-Arts-Elemente wie Karate-Kicks und -Schläge sollen integriert werden, was für Call of Duty ungewöhnlich klingt, aber funktionieren könnte, wenn das Studio sich von Actionfilmen wie John Wick inspirieren lässt. Diese Filme haben einen Stil namens „Gun-Fu“ erfunden, der Kampfkünste mit Schusswaffen kombiniert. Nur wenige Spiele haben diesen Stil erfolgreich nachgeahmt, aber vielleicht gelingt es Call of Duty.

Neue Bewegungsmechanik und fehlender Zombies-Modus

Wie wird sich die Bewegungsmechanik verändern? Jetpacks, die in früheren Spielen vorkamen, sind in Call of Duty 2027 nicht geplant, aber es wird dennoch ein starker Fokus auf Bewegung gelegt. Leider gibt es keine Pläne für einen Zombies-Modus in diesem Spiel und es gibt keine Informationen über andere kooperative Modi. Es ist unklar, wie sich diese neue Serie von Modern Warfare abheben wird, aber hoffentlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung, um die Serie wieder frisch zu gestalten.

Sledgehammer Games ist ein talentiertes Studio innerhalb der Call of Duty Reihe, wurde jedoch häufig in unglückliche Umstände gebracht, die ihre Spiele beeinträchtigten. Es bleibt zu hoffen, dass dem Team die nötige Zeit gegeben wird, um erneut Großartiges zu erschaffen.

