C-3PO in Lebensgröße für 12.000€ angekündigt – ein echter Schnapper

Während der Star Wars Celebration 2022 wurden ein paar bemerkenswerte Ankündigungen getätigt. Darunter das neue Videospiel von EA und Respawn Entertainment: mit Star Wars Jedi: Survivor bekommt Cal Kestis ein Sequel spendiert.

Außerdem wurde eine neue Animationsserie angekündigt: Tales of the Jedi. Und Star Wars: The Bad Batch wurde mit einem ersten Trailer bedacht.

Lebensgroßer C-3PO fürs heimische Wohnzimmer

Doch auch der Merch-Kosmos durfte nicht fehlen. Und so hat Sideshow Collectibles eine Life-Size-Figure von C-3PO angekündigt, die mit beweglichem Kopf, abnehmbarem Haltebolzen und Licht- wie Soundeffekte daherkommt.

Wenn ihr euch schon immer einen C-3PO in Lebensgröße gewünscht habt, könnt ihr bei dem neuen Angebot von Sideshow Collectibles jetzt zuschlagen.

© Disney/Sideshow Collectibles © Disney/Sideshow Collectibles

Die Features umfassen leuchtende Augen, die per Knopfdruck angeschaltet werden. Außerdem gibt es einige Voice-lines, die in die Statue einprogrammiert wurden. Sie orientieren sich an Sätze aus der Skywalker-Saga von Star Wars. Per Fernbedienung, die übrigens dem Paket beiliegt, faselt C-3PO also ähnliches Zeug wie in den Filmen. Aber wie groß ist er wirklich und was kostet der Spaß?

Wie groß ist die Life-Size-Figur von C-3PO? Das übergroße Merch für richtige Sammler*innen ist samt Boden ganze 188 cm groß. Es handelt sich hinsichtlich der Größe um einen 1-zu-1-Nachbau des Originals, wie ihr es aus den Filmen kennt.

Aus welchem Material besteht der Protokolldroide? Dieser C-3PO besteht in seinen Kernkonstrukt überwiegend aus Fiberglas und Resin. Er sollte also eine bestimmte Stabilität und Wertigkeit besitzen.

Wie viel kostet die lebensgroße Figur? C-3PO als Life-Size-Figur kommt wie ein echtes Schnäppchen zu euch nach Hause. Die Figur kostet lediglich 11.999,00€. Der Preis lässt sich vom Großhändler Heo entnehmen. Toy Palace möchte etwas weniger und zwar nur 10.999,00€ haben, während der Preis in den USA eigentlich bei 8.500 USD liegt.