Black Friday bei Otto: Richtig gute Gaming-Monitore zwischen 100 & 300 Euro

Bereits die gesamte Woche über gibt es in den verschiedenen Onlineshops wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, Alternate und Co. zahlreiche Angebote im Rahmen der Black Week zu ergattern. Am heutigen Black Friday findet der Shopping-Wahnsinn seinen Höhepunkt. Auch im Shop von Otto sind verschiedenste Produkte deutlich im Preis reduziert worden. Demnach ist jetzt der Perfekte Zeitpunkt, um sich neue Spiele, Hardware oder Technik-Artikel zuzulegen.

Neben Fernsehern, die ihr auf Otto derzeit für unter 500 Euro bestellen könnt, lohnt es sich zudem einen Blick auf aktuelle Gaming-Monitore verschiedener Hersteller zu werfen, die jetzt besonders günstig angeboten werden. Wir haben uns alle interessanten Modell zwischen 100 und 300 Euro angeschaut und im Folgenden für euch aufgelistet.

100 bis 300 Euro: Gaming-Monitore im Angebot bei Otto

Besonders interessant dürfte das folgende Angebot im Onlineshop von Otto für Gamer sein. Der Optic MAG341CQ von MSI im Curved Design mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440), einer Bildwiederholungsrate von 100 Hertz und einer Bilddiagonale von 34 Zoll wird aktuell für nur 299 Euro angeboten. Die UVP liegt bei 499 Euro. Als Anschlüsse stehen euch einmal HDMI, DVI sowie Display Port zur Verfügung.

Zwar liegt die Reaktionszeit bei 8 ms, allerdings dürfte dies kaum ins Gewicht fallen, wenn ihr nicht durchweg mit großen Ambitionen kompetitive sowie schnelle Online-Shooter spielt und ihr nichts dem Zufall überlassen möchtet. In diesem Fall würden wir euch aber sowieso eher zu einem Full-HD-Monitor mit einer hohen Bildwiederholungsrate raten.

Zu einem wirklichen Knallerpreis steht momentan der MSI Optic MAG241CP im Angebot. Hier erhaltet ihr für gerade einmal 179,00 Euro einen Full-HD-Gaming-Monitor mit nur 1 ms Reaktionszeit und einer sehr schnellen Wiederholungsrate von 144 Hertz im Curved Design. Als Anschlüsse stehen euch HDMI, Display Port, Audio sowie USB 2.0 Typ-A/Type-B zur Verfügung.

Möchtet ihr keine Deals und Top-Angebote verpassen, empfehlen wir euch einen Blick auf unsere Deals-Übersicht zu werfen. Hier findet ihr alle wichtigen Angebote der verschiedenen Onlineshops.

Black Friday Sale auf Otto: 4K-TVs, Nintendo Games und mehr günstiger!