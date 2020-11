MediaMarkt: Sony XH90 4K TV (55 Zoll) mit HDMI 2.1 für nur 750 Euro!

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2020: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus!

Die Bildqualität des XH90 kann mit deutlich preisintensiveren Modellen mithalten und dank Full Array Local Dimming wird das Display in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die entsprechende Szene angepasst wird. Der Input-Lag liegt bei gut 15 ms bei 60 Hz und bei rund 7 ms mit 120 Hz. Der XH90 verfügt über insgesamt vier HDMI-Anschlüsse, von denen zwei auf den zukunftssicheren HDMI 2.1 Standard zurückgreifen.

Zwar ist die PlayStation 5 derzeit nur extrem schwer zu bekommen, dennoch haben schon einige Gamer ein Exemplar der neuen Sony-Konsole Zuhause stehen. Doch damit die Grafik-Power der PS5 erst so richtig ausgenutzt werden kann, benötigt es auch einen aktuellen Fernseher, der über mindestens einen HDMI 2.1-Anschluss verfügt. Denn erst dann könnt ihr in 4K mit bis zu 120 fps oder sogar in 8K mit 60 fps zocken.

