Saturn kontert den Amazon Prime Day 2020 mit diesen Angeboten

Um Mitternacht startete der Amazon Prime Day 2020, der nun mit zahlreichen Angeboten lockt, die allerdings lediglich von Prime-Mitgliedern wahrgenommen werden können. Um 8 Uhr hat Saturn zudem eine Konteraktion gestartet, bei der ebenfalls eine Vielzahl an Produkten kurzeitig zu reduzierten Preisen angeboten werden.

Vergleichen ist zwecklos: Saturn startet Konteraktion zum Amazon Prime Day 2020

Produkt-Highlights bei Saturn

Im Angebot ist zum Beispiel der OLED65BX9LB von LG, dessen unverbindliche Preisempfehlung bei 2.799 Euro liegt. Im Angebot könnt ihr euch den OLED TV für gerade einmal 1.753,67 Euro sichern.

Hinweis: Saturn gibt an, dass ständig neue Angebote hinzustoßen. Haltet also am besten PlayCentral oder Saturn.de regelmäßig im Blick, damit ihr keine lohnenden Schnäppchen verpasst.

Doch auch andere Fernseher sind im Angebot, genau wie verschiedene Smartphones, Tablets, Kameras und sogar einige Amazon-Geräte wie der Echo Dot 3. Generation. Diesen erhaltet ihr via Amazon derzeit jedoch noch deutlich günstiger.

Prime Day 2020: Amazon-Geräte wie Echo Show 8 stark reduziert!