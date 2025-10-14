Borderlands 4 Update – Neues Vex-Outfit nach Community-Erfolg freischalten

Die Welt von Borderlands 4 bietet derzeit spannende Neuigkeiten für dich. Gearbox Software hat kürzlich ein aufregendes Update veröffentlicht, das eine neue kosmetische Belohnung beinhaltet. Durch die erfolgreiche Bewältigung der jüngsten Community-Herausforderung hast du nun die Möglichkeit, das neue Outfit für Vex zu ergattern. Diese Herausforderung, bekannt als „Death 4 All“, verlangte von dir und anderen Spielern, 1,8 Millionen Bohrstellen auf dem Planeten Kairos zu zerstören.

Die Herausforderung und Belohnung

Wie hast du die Herausforderung gemeistert? Die Borderlands 4 Community hat die Herausforderung mit Bravour gemeistert und 2.333.013 Bohrstellen zerstört. Als Belohnung für diesen Erfolg kannst du nun ein neues kosmetisches „Mass Market Appeal“-Outfit freischalten. Dieses Outfit ist inspiriert von Vex‘ Herkunftsgeschichte „Purple Friday“ und behält die traditionellen Farben Gelb und Lila bei.

Gearbox hat für solche Gelegenheiten den SHiFT-Code BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 bereitgestellt, mit dem du das neue Outfit freischalten kannst. Dies ist ein weiteres Beispiel für Gearbox‘ Engagement, regelmäßig kostenlose Inhalte für die Borderlands 4 Community zur Verfügung zu stellen.

Künftige Updates und Events

Was erwartet dich in Borderlands 4? Während Golden Keys und kleinere Updates bisher die Hauptform des DLC für Borderlands 4 waren, plant Gearbox, ab diesem Monat umfangreichere Inhalte anzubieten. Das Horrors of Kairos-Event wird der erste Schritt in diese Richtung sein, gefolgt von dem Geschichte-zentrischen Update „How Rush Saved Mercenary Day“ im November 2025. Diese Updates versprechen neue Ausrüstungen, kosmetische Gegenstände und eine Kurzgeschichte.

Zudem wird am 16. Oktober 2025 ein bedeutendes Update erwartet. Gearbox plant Anpassungen an Vex‘ „Infinite Bleed“-Build, um ungewollte Interaktionen zu vermeiden. Das Update soll eine Vielzahl von Änderungen und Verbesserungen bringen, die das Spielerlebnis bereichern.

Die Bedeutung von Vex in Borderlands 4

Warum ist Vex eine zentrale Figur? Vex, die Sirene, gehört zu den neuen Vault Hunters in Borderlands 4. Ihre Rolle ist entscheidend, da sie den Widerstand auf dem Planeten Kairos gegen den diktatorischen Timekeeper anführt. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern kämpft sie um den Zugang zu geheimen Schätzen des Planeten, während sie gleichzeitig gegen die Armee des Timekeepers antritt.

Die Geschichte von Vex und ihren Mitstreitern ist ein zentraler Bestandteil der Handlung von Borderlands 4. Sie stellt sicher, dass du in ein spannendes Abenteuer voller Herausforderungen und Überraschungen eintauchst.

Was hältst du von den aktuellen Updates und Belohnungen in Borderlands 4? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!