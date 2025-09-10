Borderlands 4 überrascht mit Achtkern-Prozessor-Anforderung – warum das wichtig ist

Die neuen Mindestanforderungen für Borderlands 4 haben kürzlich für Aufsehen gesorgt. Besonders die Anforderung eines Achtkernprozessors oder eines „gleichwertigen“ Modells hat viele Gamer irritiert. Vor etwa zwei Monaten wurde bekannt gegeben, dass Borderlands 4 einen Achtkernprozessor als Mindestanforderung benötigt. Dies erschien vielen ungewöhnlich, da auf dem Markt zahlreiche leistungsstarke Sechskernprozessoren verfügbar sind.

Es wurde spekuliert, dass die Entwickler eigentlich eine CPU mit mindestens acht Threads meinten. Selbst ein älterer Vierkernprozessor mit Multithreading könnte diese Anforderung theoretisch erfüllen. Doch die Spezifikationen auf der Community-Seite wurden lediglich um einen Hinweis ergänzt: ein Sternchen neben der Achtkernanforderung, das auf „oder gleichwertig“ verweist.

Was bedeutet „gleichwertig“?

Ist ein Sechskernprozessor ausreichend? Der Verweis auf „gleichwertig“ lässt Raum für Interpretationen. Die aufgelisteten Beispielprozessoren, Intel Core i7 9700 und AMD Ryzen 7 2700X, sind beides Achtkernprozessoren. Doch was könnte als gleichwertig zu einem vollwertigen Achtkernprozessor gelten? Ein Sechskernprozessor mit 12 Threads, wie der Ryzen 5 9600X, könnte theoretisch ausreichen. Dieser Prozessor ist für seine Gaming-Performance bekannt und würde bei den meisten Spielen kaum Probleme bereiten.

Allerdings ist die Formulierung „gleichwertig“ etwas unklar, denn es handelt sich um einen Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Wenn du weniger als einen Achtkernprozessor besitzt und Borderlands 4 kaufen möchtest, wäre es ratsam, auf Testergebnisse zu warten. Dies könnte die Vorverkaufszahlen des Spiels beeinflussen.

Grafikeinstellungen und Anpassungen

Welche Grafikanpassungen sind verfügbar? Trotz der Unklarheiten bei den CPU-Anforderungen bietet Borderlands 4 eine Vielzahl von Grafikeinstellungen. Du kannst zwischen verschiedenen Upscalern wie DLSS, FSR, TSR und XeSS wählen. Zudem gibt es Nvidia Reflex Low Latency, Frame Generation sowie zahlreiche Umgebungs- und Nachbearbeitungseinstellungen, die die Grafikkartenbelastung verringern können.

Unklar bleibt jedoch, wie das Spiel auf Prozessoren mit weniger als acht Kernen läuft. Es bleibt abzuwarten, ob diese Anforderungen gerechtfertigt sind oder ob es sich um einen Kommunikationsfehler handelt. Du wirst gespannt sein, wie sich Borderlands 4 auf unterschiedlich ausgestatteten Systemen schlägt.

Fazit für potentielle Käufer

Solltest du mit dem Kauf von Borderlands 4 warten? Wenn du momentan keinen Achtkernprozessor besitzt, könnte es sinnvoll sein, mit dem Kauf des Spiels zu warten. Eine fundierte Entscheidung ist erst möglich, wenn erste Performance-Tests verfügbar sind. Dies ist besonders wichtig, da Borderlands 4 als ressourcenintensives Spiel gilt, das möglicherweise mehr von deinem System verlangt als andere Titel.

Was hältst du von den neuen Anforderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit der Community!