Borderlands 4 schenkt Fans das Bounty Pack 1 – Was dich erwartet!

Die jüngste Ankündigung von Gearbox Software zur Veröffentlichung von Borderlands 4 ist eine erfreuliche Nachricht für die Fans. Borderlands 4, das am 12. September 2025 erschienen ist, hat aufgrund seiner actionreichen Looter-Shooter-Mechanik bereits eine breite Fangemeinde. Nun sorgt das Studio mit einem neuen Post-Launch-Update für Aufsehen, indem es das Bounty Pack 1 kostenlos zur Verfügung stellt.

Neues kostenloses Bounty Pack 1

Was beinhaltet das neue Bounty Pack 1? Ursprünglich als kostenpflichtiges DLC geplant, wird das Bounty Pack 1 nun als Dankeschön an die Community kostenlos angeboten. In dem DLC können Spieler am fiktiven Feiertag Mercenary Day teilnehmen, um gegen den Feind Mister Screw zu kämpfen. Der Anführer der Outbounders, Rush, spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte, und die Spieler können zahlreiche neue Inhalte plündern, darunter Skins, Aufsätze, Fahrzeuge und vier „neu rollbare“ legendäre Waffen.

Das kostenlose Angebot des Bounty Pack 1 kommt, nachdem die Fans ungeduldig auf Neuigkeiten von Gearbox Software gewartet haben. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass dieses Pack als Teil der Deluxe Edition, Super Deluxe Edition oder des Bounty Pack Bundles angeboten wird. Der Schritt, es kostenlos anzubieten, ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den treuen Fans.

Zusätzliche Bounty Packs und Zukunftspläne

Wie sieht die Zukunft der Bounty Packs aus? Gearbox hat angekündigt, dass es ein fünftes Bounty Pack geben wird, das im Jahr 2026 erscheinen soll. Dies ist eine Entschädigung für die Spieler, die in die speziellen Editionen investiert haben. Die Bestätigung, dass nun insgesamt fünf Bounty Packs angeboten werden, sollte die Sorgen der Spieler zerstreuen, die befürchteten, weniger als versprochen zu erhalten.

Die Veröffentlichungspolitik von Gearbox wird durch den aktualisierten Borderlands 4 2026 Fahrplan gestützt, der das nun kostenlose Bounty Pack 1 sowie das zukünftige fünfte Pack umfasst. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass alle Käufer der speziellen Editionen den Wert ihrer Investition erhalten.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Fans auf die Ankündigungen? Die Ankündigung der kostenlosen Inhalte und der zukünftigen Bounty Packs wurde von der Community positiv aufgenommen. Dennoch gibt es immer noch Diskussionen über die Qualität und Quantität des Endgame-Inhalts von Borderlands 4. Viele Spieler hoffen, dass die kommenden Updates und das neue Bounty Pack zu einer reicheren Spielerfahrung führen werden.

Zusätzlich wird im Dezember 2025 das Bloomreaper-Update erwartet, das den ersten unbesiegbaren Boss in Borderlands 4 einführt. Dieses Update verspricht neue legendäre Waffen und eine zusätzliche Ultimate Vault Hunter Mode-Stufe, um den Spielern noch mehr Herausforderungen zu bieten.

Was hältst du von den neuen Ankündigungen zu Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!