Borderlands 4 – Maximales Level und neue Spezialisierungen erklärt

Borderlands 4 hat mit seinen tiefen Fähigkeitenbäumen und zahlreichen neuen Perks, Augmentationen und Endfähigkeiten die Erwartungen der Fans hochgeschraubt. Doch trotz der Vielfalt an Möglichkeiten bist du durch die Anzahl der verdienten Fertigkeitspunkte eingeschränkt. Diese ist direkt an das aktuelle maximale Level gekoppelt, was bedeutet, dass du nicht einfach alles freischalten kannst.

Maximales Level und Fertigkeitspunkte

Wie hoch ist das maximale Level in Borderlands 4? In Borderlands 4 kannst du derzeit Level 50 erreichen, was dir insgesamt 49 Fertigkeitspunkte einbringt, die du in deine drei Fähigkeitenbäume investieren kannst. Jede fünf investierten Punkte schalten die nächste Schicht des Baumes frei, abgesehen von der letzten Stufe, die einen zusätzlichen Punkt benötigt, um den finalen Perk zu erhalten. Dies bedeutet, dass du fast das Ende von zwei Fähigkeitenbäumen erreichen könntest, wenn du effizient vorgehst, obwohl das für die meisten Builds nicht optimal ist.

Welche Besonderheiten gibt es bei der Charakterentwicklung? Ab Level 25 beginnen die Beute-Drops mit Firmware, die im Wesentlichen Sets von Ausrüstungen darstellen. Nachdem du die Hauptkampagne abgeschlossen hast, schaltest du die Spezialisierungs-EP-Leiste frei, die hunderte Male aufsteigen kann und dir schrittweise Buffs bietet, die schließlich zu steckbaren Spezialisierungsfähigkeiten führen. Nach dem Durchspielen der Kampagne kannst du die Geschichte bei alternativen Charakteren überspringen und sofort Level 30 erreichen, was in der Regel das Level ist, das du nach dem natürlichen Abschluss der Kampagne hast.

Strategien für den Fähigkeitenbaum

Wie verteilst du deine Fertigkeitspunkte am besten? Die Fähigkeitenbäume von Borderlands 4 ermutigen dich stark, in einen einzigen Baum zu investieren, da es zahlreiche extrem starke Fähigkeiten gibt, die mit deiner Aktionsfähigkeit und anderen baumspezifischen Perks synergetisch wirken. Gearbox hat nicht übertrieben, als sie sagten, dass diese neuen Bäume die größten und komplexesten bisher sind.

Du wirst wahrscheinlich alle 49 Fertigkeitspunkte in einem einzigen Baum ausgeben oder bestenfalls eine Handvoll in einem zweiten Baum investieren. Glücklicherweise kosten Augmentationen und Endfähigkeiten nichts extra, um sie zu stecken, obwohl du nur jeweils einen ausgerüstet haben kannst (es sei denn, du nutzt den Vex’s Dark-Pakt-Endfähigkeit).

Erwartungen für zukünftige Updates

Wird das Level-Cap in Zukunft erhöht? Wenn dir das aktuelle System restriktiv erscheint, dann kann es sich auch so anfühlen. Zum Glück erwarte ich, dass das Level-Cap von Borderlands 4 in Zukunft erhöht wird, wie es auch bei den Vorgängern der Fall war. Borderlands 3 hatte anfangs ebenfalls ein Level-Cap von 50, das schließlich in kostenlosen Updates auf 72 angehoben wurde, ohne dass man wie in Borderlands 2 DLC-Pakete kaufen musste.

Wenn ich raten müsste, wird dies wahrscheinlich im Invincible Boss-Update geschehen, das einige Monate nach dem Start fällig ist. Dieses Update bringt höherstufige Bosse und mehr Ultimate Vault Hunter Mode-Level mit sich, oder in einem Update, das mit dem Mad Ellie and the Vault of the Damned DLC im nächsten Jahr zusammenfällt.

