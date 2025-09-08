Borderlands 4 kommt im September 2025 – Mit Day-One-Patch und Hardware-Tipps

Mit dem bevorstehenden Release von Borderlands 4 sind die Erwartungen hoch, aber laut Randy Pitchford, CEO von Gearbox Software, sollten wir auch realistisch bleiben. Er hat kürzlich bestätigt, dass es einen Day-One-Patch geben wird, der zwar viele Verbesserungen bringt, aber keine Wunder vollbringen kann.

Die Herausforderungen für ältere Hardware

Warum könnte Borderlands 4 nicht auf allen PCs optimal laufen? Pitchford weist darauf hin, dass ältere Hardware möglicherweise nicht die beste Leistung für ein modernes AAA-Spiel wie Borderlands 4 bieten kann. Er betonte, dass Spieler mit älteren PCs keine „butterweiche“ Performance erwarten sollten.

In einer Antwort auf X erklärte Pitchford, dass die Nutzung unterhalb der Mindestanforderungen dazu führen kann, dass das Spiel unspielbar wird. Die Welt von Borderlands 4 ist nahtlos und erfordert moderne Hardware, um die beste Erfahrung zu bieten.

Realistische Erwartungen an die Performance

Wie wirken sich die Systemanforderungen auf das Spielerlebnis aus? Pitchford räumte ein, dass er möglicherweise die „empfohlenen“ Spezifikationen mit den „erforderlichen“ Spezifikationen verwechselt hat. Dennoch sollten Spieler realistische Erwartungen an die Performance haben, gerade wenn sie auf älterer Hardware spielen.

Er betonte, dass die Qualitätssicherung von 2K in der Lage war, auf einem PC mit Mindestanforderungen durchschnittlich 60 FPS bei mittleren Einstellungen zu erreichen. Die Wahl zwischen HDD und SSD kann ebenfalls Einfluss auf das Spiel haben.

Die Welt von Borderlands 4

Was macht die Spielwelt von Borderlands 4 besonders? Die Entwickler von Gearbox haben eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme geschaffen. Neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie ein Greifhaken erweitern das Gameplay. Borderlands 4 ist das bislang größte und offenste Spiel der Serie.

Die Handlung dreht sich um den Planeten Kairos, wo du als Kammerjäger gegen den Diktator Zeitwächter und seine Armee kämpfst, während du nach geheimen Alien-Schätzen suchst.

Veröffentlichung und Plattformen

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Borderlands 4? Das Spiel wird am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen. Die Nintendo Switch 2-Version folgt am 3. Oktober 2025. Ursprünglich war der Release für den 23. September 2025 geplant, wurde aber aufgrund des Fortschritts in der Entwicklung vorverlegt.

Borderlands 4 verspricht ein humorvolles Spielerlebnis zu bieten, das auf emergentem Gameplay basiert. Die Entwickler haben die Gelegenheit genutzt, eine völlig neue Welt zu erschaffen, die sich von den bisherigen Orten der Serie unterscheidet.

Was denkst du über die Anforderungen von Borderlands 4? Planst du, dein System aufzurüsten, oder wirst du das Spiel auf deiner aktuellen Hardware ausprobieren? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!