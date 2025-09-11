Borderlands 4: Globale Veröffentlichung im September – alle Details zum Start

Borderlands 4 steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt einige spannende Neuerungen für Fans der Serie mit sich. Die Veröffentlichung erfolgt global und synchronisiert, was bedeutet, dass du nicht mehr darauf warten musst, dass das Spiel in deiner Region freigeschaltet wird. Egal, ob du auf Steam oder im Epic Games Store spielst, du kannst direkt am ersten Tag loslegen.

Weltweite Veröffentlichung von Borderlands 4

Wann wird Borderlands 4 freigeschaltet? Borderlands 4 wird am 11. September 2025 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (CEST) für PC-Spieler freigeschaltet. Dies gilt für alle Regionen gleichzeitig, was bedeutet, dass du zur gleichen Zeit wie Spieler auf der ganzen Welt Zugang zum Spiel hast. Diese globale Freischaltung garantiert, dass du nicht länger warten musst, bis das Spiel in deiner Region verfügbar ist.

Für Konsolenspieler gelten unterschiedliche Zeiten. Auf PlayStation 5 und Xbox wird Borderlands 4 um Mitternacht am 12. September 2025 in deiner jeweiligen Zeitzone freigeschaltet. Eine Ausnahme bildet die Zeitzone von Los Angeles, wo das Spiel um 21:00 Uhr am 11. September 2025 verfügbar sein wird.

Details zum Preload und zur Veröffentlichung auf Konsolen

Kann Borderlands 4 vorab geladen werden? Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Borderlands 4 auf Steam vorab zu laden, was für einige eine Enttäuschung darstellen könnte, vor allem für diejenigen mit langsamer Internetverbindung. Diese Einschränkung besteht trotz der globalen Freischaltung des Spiels, die für viele überraschend früh kommt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Option vor der Veröffentlichung noch hinzugefügt wird.

Spieler auf der Nintendo Switch 2 müssen sich etwas länger gedulden. Für diese Plattform ist der Release von Borderlands 4 für den 3. Oktober 2025 geplant. Dies bedeutet, dass du dich noch ein wenig gedulden musst, wenn du auf dieser neuen Plattform spielen möchtest.

Shift-Codes und Belohnungen

Gibt es Belohnungen zum Start? Ja, mit der Veröffentlichung von Borderlands 4 kannst du dich auf eine Vielzahl von Belohnungen freuen. Dazu gehören neue Shift-Codes, die dir besondere In-Game-Items und Boni bescheren. Diese Codes sind ein zentraler Bestandteil des Spiels und bieten dir die Möglichkeit, deinen Charakter mit einzigartigen Gegenständen auszustatten.

Die Shift-Codes sind besonders wichtig für den Einstieg und bieten dir von Beginn an einen Vorteil. Diese kannst du entweder direkt im Spiel oder über die offiziellen Kanäle von Gearbox Software einlösen. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten und die Codes zeitnah einzulösen, um das Beste aus deinem Spielerlebnis herauszuholen.

Erlebe die Welt von Borderlands 4

Was erwartet dich in Borderlands 4? Borderlands 4 führt dich auf den neuen Planeten Kairos, wo du als Kammerjäger gegen den Diktator Timekeeper antreten musst. Der Planet bietet eine nahtlose Spielfläche ohne Ladebildschirme, was das Spielerlebnis noch immersiver macht. Neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie ein Greifhaken erweitern deine Möglichkeiten in der riesigen offenen Welt.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von neuen Charakteren und Schauplätzen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Gearbox Software hat viel Wert darauf gelegt, dass das Spiel humorvoll bleibt und dass die spielbaren Kammerjäger auf die Aktionen der Spieler reagieren. Das macht Borderlands 4 zu einem der offensten und freiesten Spiele der Serie.

Was hältst du von den globalen Veröffentlichungszeiten und den neuen Funktionen in Borderlands 4? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit der Community!