Blizzard beschränkt WoW-Addons – Midnight-Erweiterung bringt Änderungen

Der Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, hat kürzlich erneut die Haltung von Blizzard bezüglich der Nutzung von Addons im kommenden Midnight-Addon bekräftigt. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Spielern keinen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Trotz der Einschränkungen bleibt es den Nutzern weiterhin erlaubt, Addons zu verwenden, die spezifische Elemente der Benutzeroberfläche personalisieren.

Neue Richtlinien für Addons

Wie ändert sich die Nutzung von Addons in Midnight? Blizzard hat den Zugang zu bestimmten APIs eingeschränkt, wodurch Addons während des Kampfes weniger Informationen nutzen können. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Addons einen Vorteil bieten, der das Spielerlebnis verfälscht. Einige der neuen Grundfunktionen wie der Cooldown Manager und die One-Button Rotation wurden inspiriert von beliebten Mods direkt ins Spiel integriert.

Ion Hazzikostas erklärte, dass die Änderungen notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Spieler die erforderlichen Werkzeuge als Basis-Erfahrung erhalten. Während einige kosmetische Addons durch die Änderungen im Midnight-Addon beeinträchtigt werden könnten, arbeitet Blizzard an neuer API-Funktionalität, um die Anpassung der Benutzeroberfläche weiterhin zu ermöglichen.

Feedback und Anpassungen

Was passiert mit dem Feedback aus der Beta-Phase? Das Mitternacht-Addon befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta-Phase, die am 11. November 2025 begann. Das Feedback der Tester wird genutzt, um Anpassungen an Bosskämpfen und der grundlegenden Benutzeroberfläche vorzunehmen. Diese Änderungen sollen das Spielerlebnis im Jahr 2026 verbessern, wenn das Addon offiziell veröffentlicht wird.

Ein bemerkenswertes Update der Beta-Client-Version ermöglicht es Addons, wie sekundäre Klassenressourcen, etwa das Heilige Kraft-Anzeige eines Paladins, im UI dargestellt werden. Dies zeigt Blizzards Engagement, den Spielern trotz der API-Einschränkungen Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

Patch 11.2.7 und die Zukunft

Was erwartet dich mit dem nächsten Patch? Am 2. Dezember 2025 wird der Patch 11.2.7 veröffentlicht, der es den Spielern ermöglicht, Addons in ihrem aktuellen Zustand ein letztes Mal zu genießen. Dies eröffnet eine Übergangszeit, um sich an die neuen Umstände im Midnight-Addon anzupassen.

Während das genaue Erscheinungsdatum für World of Warcraft: Midnight noch aussteht, gibt es bereits viele Diskussionen über die neuen Features und die überarbeitete Spielweise. Spieler können sich auf eine epische Reise freuen, die neue und neu gestaltete Zonen sowie aufregende neue Systeme umfasst.

Das kommende Abenteuer in Midnight

Was erwartet dich in der Midnight-Erweiterung? Mit der Midnight-Erweiterung kehrst du in das Elfenreich von Quel’Thalas zurück, während Xal’ataths Invasion von Azeroth beginnt. Die Bedrohung durch den Leerensturm, der die Welt in Dunkelheit hüllen könnte, erfordert, dass du dich in die Schlacht stürzt.

Du wirst neue Zonen erkunden, mächtige Ziele jagen und neue Verbündete rekrutieren können. Neben acht neuen Dungeons und drei Raids wirst du tiefer in die Pläne von Xal’atath eintauchen, ihre wahren Ziele entdecken und dich den Herausforderungen der Leere stellen.

Was hältst du von den geplanten Änderungen im Midnight-Addon? Teile deine Meinung in den Kommentaren!