Black Ops 7 entfernt Karte Blackheart – Rückkehr ungewiss, Spieler enttäuscht

Mit dem Start von Season 1 in Call of Duty: Black Ops 7 am 4. Dezember 2025 ist eigentlich ein Feiertag für Fans der Serie angebrochen. Doch nur wenige Stunden nach dem Launch sorgte Entwickler Treyarch für großes Unverständnis in der Community: Die beliebte Multiplayer-Map Blackheart wurde ohne Vorwarnung aus dem Spiel entfernt.

Blackheart war eine der fünfzehn Startkarten des Spiels und wurde von vielen Spielern wegen ihrer ausgewogenen Struktur geschätzt. Die Karte bot ideale Bedingungen für verschiedene Spielstile, egal ob mit Schrotflinte, Sturmgewehr oder Scharfschützengewehr. Ihre plötzliche Entfernung wirft Fragen auf – nicht nur zur technischen Seite, sondern auch zur Kommunikationsstrategie von Treyarch.

Warum wurde Blackheart entfernt?

Was ist der Grund für die Entfernung der Karte? Offiziell wurde die Map aus beiden Pools – also öffentliches und privates Matchmaking – entfernt, weil ein Problem untersucht wird. Worin genau dieses Problem besteht, hat Treyarch bisher nicht bekannt gegeben. Der Entwickler kündigte lediglich an, dass Blackheart in einem zukünftigen Update zurückkehren soll.

Die Reaktionen der Spieler ließen nicht lange auf sich warten. Auf Social Media äußerten sich viele enttäuscht. Einige bezeichneten Blackheart sogar als ihre Lieblingskarte und konnten nicht nachvollziehen, warum sie entfernt wurde. Seit ihrem Debüt am 14. November 2025 war die Map ohne erkennbare Schwierigkeiten spielbar gewesen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was bietet Season 1 als Ausgleich?

Gibt es neue Inhalte, die den Verlust kompensieren? Trotz der Kontroverse um Blackheart bringt Season 1 jede Menge frischen Content. Neben neuen Waffen, Spielmodi und Operator-Paketen wurde Call of Duty: Warzone vollständig in Black Ops 7 integriert. Spieler können nun ihre Fortschritte in beiden Spielen miteinander verknüpfen.

Auch auf der Map-Seite gibt es Zuwachs. Gleich vier neue Karten wurden zum Start der Season veröffentlicht: Fate, Utopia, Odysseus und eine Remaster-Version der klassischen Black Ops 2-Karte Standoff. Fans der Serie dürfen sich also auf bekannte und neue Gefechtsfelder freuen.

Neue Karten in Season 1 Typ Fate Neue Karte Utopia Neue Karte Odysseus Neue Karte Standoff Remaster (aus Black Ops 2)

Lecks und Ausblick auf weitere Maps

Kommen bald noch mehr Karten ins Spiel? Laut einem aktuellen Leak könnte bald eine weitere Remaster-Karte den Weg ins Spiel finden: Stakeout. Die Karte stammt ursprünglich aus Black Ops 6 und war bereits damals unter Fans umstritten. Während einige Spieler die engen Gänge zur schnellen Level-Progression nutzten, kritisierten andere das chaotische Gameplay.

Dateien im Spielcode deuten darauf hin, dass Stakeout bereits für Black Ops 7 vorbereitet wird. Offiziell bestätigt wurde das jedoch noch nicht. Sollte die Karte tatsächlich zurückkehren, dürfte sie für reichlich Diskussionen in der Community sorgen.

Wann kehrt Blackheart zurück?

Wie lange müssen Spieler auf ihre Lieblingskarte verzichten? Aktuell gibt es keine Informationen darüber, wann Blackheart wieder verfügbar sein wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Treyarch die Map mit einem der kommenden Patches zurückbringt – vielleicht schon im Mid-Season-Update, das für Anfang Januar 2026 erwartet wird.

Bis dahin bleibt den Spielern nichts anderes übrig, als sich mit den neuen Karten vertraut zu machen und das Beste aus der laufenden Season herauszuholen. Die Community hofft auf eine baldige Rückkehr von Blackheart – und auf mehr Transparenz seitens der Entwickler.

Wie steht es um die Zukunft von Black Ops 7?

Hat das Spiel trotz Kritik eine stabile Basis? Trotz der momentanen Kontroverse gilt Black Ops 7 als solider Vertreter der Reihe. Doch Analysten warnen, dass Call of Duty insgesamt in einem schwierigen Jahr steckt. Die Erwartungen an die Serie sind hoch, der Druck auf Entwicklerstudios wie Treyarch entsprechend groß.

Mit der Integration von Warzone, dem neuen Kartenmaterial und regelmäßigen Updates hat das Spiel jedoch eine gute Ausgangslage, um die Community langfristig zu binden. Die Rückkehr von Blackheart könnte dabei ein wichtiges Signal setzen.

Was denkst du über die Entfernung von Blackheart? Vermisst du die Karte oder freust du dich über die neuen Maps? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!