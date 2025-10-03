Black Ops 7 Beta-Start floppt – Spielerzahl deutlich unter Battlefield 6

Die Beta des neuen Call of Duty: Black Ops 7 hat einen eher schleppenden Start hingelegt. Trotz des Hypes, der durch das COD Next Event am 30. September 2025 ausgelöst wurde, hat die Beta am ersten Tag nur knapp unter 75.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht. Dies ist deutlich weniger im Vergleich zu den beeindruckenden 521.000 gleichzeitigen Spielern, die die Battlefield 6 Beta Anfang des Jahres verzeichnen konnte.

Derzeit ist die Beta nur für diejenigen zugänglich, die Call of Duty: Black Ops 7 vorbestellt haben oder einen Zugangscode durch verschiedene Promotionen erhalten haben. Ab dem 5. Oktober 2025 wird die Beta jedoch für alle Spieler weltweit geöffnet, wodurch die Spielerzahlen voraussichtlich ansteigen werden. Die offizielle Veröffentlichung des Spiels ist für den 14. November 2025 geplant und wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.

Herausforderungen der Black Ops 7 Beta

Warum ist die anfängliche Spielerzahl so niedrig? Die niedrigen Spielerzahlen lassen sich durch zwei Hauptfaktoren erklären. Zum einen ist die Beta aktuell nur für jene zugänglich, die vorbestellt haben oder durch spezielle Aktionen einen Zugangscode erhalten haben. Zum anderen spielen viele Menschen vor allem am Wochenende, was auf einen Anstieg der Spielerzahlen in den kommenden Tagen hoffen lässt.

Auch wenn die Zahl der Spieler bis zum Ende der Beta am 8. Oktober 2025 noch steigen könnte, scheint es unwahrscheinlich, dass sie die Rekorde von Battlefield 6 übertreffen wird. Der Erfolg von Battlefield 6’s Beta liegt unter anderem darin, dass sie bereits im August 2025 einen frühen Einblick in das Spiel bot und eine große Anzahl von Spielern anzog.

Ein Blick auf die Spielmodi

Welche Spielmodi bietet Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 wird, wie seine Vorgänger, als Ego-Shooter gespielt und bietet drei Hauptspielmodi: eine Einzelspieler- oder Koop-Kampagne, einen Mehrspielermodus und den kooperativen Zombies-Modus. Die Kampagne, die im Jahr 2035 spielt, folgt einer Spezialeinheit unter der Leitung von David Mason und bietet 11 Missionen. Der Mehrspielermodus unterstützt in der Regel 6v6-Kämpfe über 16 Karten, während der Zombies-Modus kooperative Kämpfe gegen endlose Horden von Untoten ermöglicht.

Der Mehrspielermodus führt neue Systeme wie „Overclock“ ein, das zusätzliche Fähigkeiten für Ausrüstungen und Punkteserien bietet. Zudem können Waffen aufgewertet und kosmetische Gegenstände freigeschaltet werden.

Die Zukunft von Black Ops 7

Was können wir vom finalen Spiel erwarten? Mit der offiziellen Veröffentlichung am 14. November 2025 wird sich zeigen, ob die anfänglichen Herausforderungen der Beta überwunden werden können. Die Entwickler Treyarch und Raven Software haben sich bemüht, ein Spiel zu kreieren, das sowohl Einzelspieler als auch Mehrspieler anspricht und mit neuen Features und Modi überzeugt.

Die Erwartungen und der Druck auf das Spiel sind hoch, insbesondere nachdem Battlefield 6 in Bezug auf die Beta-Zahlen die Messlatte sehr hoch gelegt hat. Es bleibt abzuwarten, ob Call of Duty: Black Ops 7 diese Erwartungen erfüllen und die Spielerzahlen in der Endversion steigern kann.

Was denkst du über die aktuelle Situation der Call of Duty: Black Ops 7 Beta? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!