Black Friday bei Amazon nur noch bis Mitternacht: Die besten Angebote im Überblick

Am heutigen Freitag, den 25. November 2022 kann die Schnäppchenbrause so richtig starten, schließlich sind wir am berühmt-berüchtigten Black Friday angelangt. Das lassen sich große Onlinehändler wie Amazon natürlich nicht zweimal sagen und starten große Rabattaktionen, bei denen ihr teilweise richtig viel Geld sparen könnt.

Solltet ihr also Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten in diesem Jahr etwas günstiger shoppen wollen, dann gibt es im Jahr wohl kaum einen besseren Zeitpunkt dazu.

Im Angebot sind unter anderem Apple-Geräte, Tablets, Fernseher, Smartphones und Kaffeevollautomaten.

Das sind die besten Angebote zum Black Friday

Besonders interessant sind im Rahmen der Black Friday-Angebote die stark reduzierten Preise der hauseigenen Amazon-Geräte wie der Fire TV Stick 4K oder der neue Echo Dot.

Beide Geräte sind um satte 58 Prozent im Preis reduziert. Somit erhaltet ihr den Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung aktuell schon für günstige 24,99 Euro, während euch der Echo Dot der 5. Generation ebenfalls nur 24,99 Euro kostet. Günstiger werdet ihr den smarten Lautsprecher in der nächsten Zeit wohl nicht mehr präsentiert bekommen.

Top Angebote, Blitzangebote und Aktionen:

Wie lange läuft der Black Friday bei Amazon?

Zwar könnt ihr im Onlineshop von Amazon noch bis in den Cyber Monday hinein mit verschiedenen Angeboten rechnen, der eigentliche Black Friday, bei dem es in der Regel die besten Deals abzustauben gibt, läuft bei dem Onlineversandhändler für heute bis Mitternacht.