Biomutant hat einen offiziellen Release-Termin in diesem Jahr

Seit ewigen Zeiten hat THQ Nordic wieder einmal etwas über Biomutant verlauten lassen, dem wachbärigen Action-Rollenspiel von Entwickler Experiment 101. Normalerweise sollte das Game bereits 2018 das Licht der Welt erblicken, nun haben wir einen Release für Mai dieses Jahres erhalten.

Biomutant feiert im Mai 2021 seinen Release

Ganz genau ist es am 25. Mai 2021 soweit, an diesem Tag soll „Biomutant“ endlich für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Ob auch ein Release für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X geplant ist, wurde bislang nicht endgültig bekannt. Langfristig können wir jedoch sicherlich ein optimierte Version erwarten.

Worum geht es in Biomutant? Das Open-World-Spiel ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-RPG, das den Spieler Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen in einem Martial-Arts-Kampfsystem kombinieren lässt. Hierfür kann die genetische Struktur des Protagonisten neu codiert werden, um Aussehen und Spielperformance anpassen zu können.

Das Open-World-Rollenspiel fällt eher in die Kategorie außergewöhnlich und wird deshalb schon lange von vielen mit Spannung erwartet. © THQ Nordic

Warum hat die Entwicklung so lange gedauert?

Die Handlung des Rollenspiels nimmt eine große Rolle ein und kann von den Spielern entsprechend beeinflusst werden. Wie die Entwickler gegenüber IGN offenlegen, hat die Story dabei im Laufe der Zeit jedoch mehr Umfang angenommen als zunächst angenommen.

So sind unter anderem die Textzeiten des Scripts von 85.000 auf stolze 250.000 Worte angestiegen und die allgemeine Größe des Games immer mehr gewachsen. Das Team von Experiment 101 zählt allerdings nur 20 Mitarbeiter und benötigt somit mehr Zeit für die Bewältigung der hinzugekommenen Aufgaben und eine angemessenen Qualitätssicherung.

Biomutant: Plappernder Erzähler lässt sich ruhiger stellen

Kein Crunch, kein Druck: Um eine Überarbeitung oder einen Ausfall der wenigen Mitarbeiter zu vermeiden und trotzdem die Fehlerfreiheit des Spiels zu gewährleisteten, nahm die Entwicklung nun weitaus mehr Zeit als zunächst angenommen in Anspruch, wie Studio-Chef Stefan Ljungqvist erklärt:

„Jedes Spiel wird mit [kleineren] Fehlern ausgeliefert, aber ich spreche von Fehlern, die das Spielerlebnis wirklich stören. Damit wollen wir nicht veröffentlichen. Ich denke, das hat uns veranlasst, einfach zu warten, bis wir dazu bereit waren. “

Ljungqvist lobt hierbei auch den verantwortlichen Publisher THQ Nordic, der das Studio trotz der Verzögerung keineswegs unter Druck setzte, sondern Verständnis für die Situation aufbrachte.