Friendly Fire 9: Termin für nächstes Jahr steht bereits fest

Die achte Ausgabe des Spendenstreams Friendly Fire ist gerade vorbei. Eine unglaublich hohe Summe an Spenden ist dabei entstanden. Noch während der letzten Minuten des Streams wollten alle wissen, wann Friendly Fire 9 2023 stattfinden wird. Der Termin steht, kreist ihn euch im Kalender ein.

Friendly Fire 9: An diesem Termin findet der Stream statt

Jedes Jahr im Dezember sammeln Pietsmiet, Gronkh und viele weitere Kollegen Geld für den guten Zweck. Die achte Ausgabe war erneut ein großer Erfolg. Es werden Projekte unterstützt, die Menschen in unterschiedlichsten Lebensbereichen helfen.

Noch während der Stream lief, kam die Frage auf, wann Friendly Fire 9 stattfinden wird. Da die Streams jedes Jahr zur gleichen Zeit stattfinden, war die Antwort schnell gefunden.

„Hier steht: Gibt es schon ein Datum für Friendly Fire 9? Ja, es ist immer der erste Samstag im Dezember. […] Ganz offiziell der 2. Dezember 2023, 15 Uhr.“

Hier ganz übersichtlich der Termin für Friendly Fire 9:

Start : 2. Dezember 2023, 15 Uhr

: 2. Dezember 2023, 15 Uhr Dauer : circa 12 Stunden

: circa 12 Stunden Ende : 3. Dezember 2023, 3 Uhr

: 3. Dezember 2023, 3 Uhr Wo: Twitch-Kanal von Pietsmiet

Weitere Fragen zur neunten Ausgabe

Wo findet Friendly Fire 9 statt? Offiziell bekannt ist dahingehend nichts. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass auch die neunte Ausgabe des Streams in der Esports Factory in Osnabrück stattfinden wird. Sie ist langjähriger Partner von Pietsmiet und Friendly Fire.

Welche Sponsoren werden dabei sein? Das ist noch nicht klar. Langjährige Partner wie Xbox und Dr. Oetker werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder präsent sein. Der Hauptsponsor, sowie weitere Partner werden im Laufe des nächsten Jahres bekanntgegeben.

An welche Vereine wird gespendet? Auch das entscheidet sich im nächsten Jahr erst. Klar ist, dass ein Teil des Geldes in den Friendly Fire Notfallfond eingezahlt wird. Daraus werden Projekte unterstützt, die akute finanzielle Hilfe benötigen. Dieses Jahr wurde an Hilfsorganisationen in der Ukraine und die Tafel Deutschland gespendet.