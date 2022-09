You: Ein Stalker in London – Erscheinungsdatum & Cast der vierten Staffel veröffentlicht

You – die erfolgreiche Kultserie, um den brillanten ehemaligen Bücherhändler Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley, geht in die nächste Runde. In Staffel 4 zieht es Joe nach London, wobei auch Paris, die Stadt der Liebe, eine entscheidende Rolle spielen wird. Einige alte Bekannte betreten ebenfalls wieder die Leinwand. Auf wen ihr euch freuen dürft und wann es losgeht, erfahrt ihr hier.

Die Vergangenheit begraben

Zum pompösen Finale der dritten Staffel „You“ ging das Leben unseres Lieblings-Stalkers im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen auf. Es galt nicht nur die eigene Vergangenheit zu begraben. In London will Joe einen sauberen Neuanfang. Hier soll alles anders werden, wie der aktuelle Trailer enthüllt.

Vorbei sind die Tage nicht erwiderter Liebe und einseitigen Verlangens. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf Studium und Lehre. You – Du wirst mich lieben | Staffel 4 – Ankündigung | Netflix

Wie gut es Joe schafft, seine wahnhafte Obsession im Zaum zu halten, bleibt abzuwarten. Der Cast bekommt auf jeden Fall ordentlich Zuwachs. Mit dabei sind:

Penn Badgley („You“ – Staffel 1-4)

Tati Gabrielle („You“ – Staffel 3-4)

Charlotte Ritchie („Ghosts“, „Feel Good“)

Lukas Cage („The White Lotus“, „Euphoria“)

Tilly Keeper („East Enders“)

Amy Leigh Hickman („Safe“, „Innocent“)

Ed Speleers („Outlander“, „Downton Abbey“)

Niccy Lin („Treadstone“)

Aidan Cheng („Harlots“)

Stephen Hagan („Stan Lee’s Lucky Man“)

Ben Wiggings („Pennyworth“)

Eve Austin

Ozioma Whenu

Dario Coates

Sean Pertwee

Brad Alexander

Alision Pargeter

Adam James

Alte Liebe und neue Ziele

In Staffel 4 von „You“ hat Joe angefangen als Lehrer zu arbeiten und möchte seine Triebe nur noch professionell ausleben. Tati Gabrielle spielt seine alte Flamme Marienne Bellamy und ist bereits aus Staffel 3 gut bekannt.

Marienne könnte den smarten Protagonisten wieder aus der Fassung bringen, aber auch die neuen Charaktere spielen einige interessante Rollen, die im Trailer angedeutet werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Netflix-exklusive Serie startet in zwei Teilen: der erste am 10. Februar und der zweite am 10. März. Auf welchen der neuen Charaktere seid ihr am meisten gespannt?