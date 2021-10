You: Staffel 4 von Netflix offiziell angekündigt

You bekommt offiziell eine vierte Season. Staffel 4 der gruseligen Stalking-Serie rund um Joe (Penn Badgley) wurde von Netflix jetzt offiziell bestätigt. Dabei kommt die dritte Staffel erst am morgigen Freitag ins Programm des Streaming-Giganten.

You geht auch nach Season 3 weiter: Netflix bestätigt Staffel 4

Überraschende Ankündigung: Es kommt nicht oft vor, dass eine vierte Season angekündigt wird, bevor die dritte überhaupt veröffentlicht wurde. Bei „You“ scheint sich Netflix aber sehr sicher zu sein und dementsprechend wurde jetzt einfach schon Staffel 4 angekündigt, obwohl Staffel 3 erst morgen, am Freitag, den 15. Oktober 2021 startet.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Staffel 4 von You sehen:

Das ist You: Die Netflix-Serie „You“ dreht sich in erster Linie um Joe. Nennen wir das Kind beim Namen – Joe ist ein Stalker, Mörder, Psychopath und Entführer. Seine Begeisterung für Frauen nimmt im Verlauf der Serie sehr unangenehme Formen an, Joe ist regelrecht besessen von bestimmten Personen und geht dann auch über Leichen. „You“ dreht sich also vor allem um Stalking und toxische Beziehungen.

Die Serie basiert im Grunde genommen auf mehreren Büchern von Caroine Kepnes. Die Autorin hat bereits drei dieser Bücher geschrieben (zum Beispiel „You – Du wirst mich lieben“ und „Hidden Bodies – Ich werde dich finden“) und arbeitet aktuell wohl bereits am vierten Roman. Der könnte dann erneut grob die Vorlage für die vierte Staffel der Netflix-Serie „You“ liefern.

Worum geht’s in Staffel 4? Das steht noch nicht so richtig fest. Momentan kennen wir noch nicht einmal die komplette Handlung von Season 3.

Die läuft nämlich morgen erst an. Aber bisher gab es immerhin schon einige Teaser, die darauf hindeuten, dass Joes ähnlich begeisterungsfähige Partnerin Love (Victoria Pedretti) und er ein Baby bekommen. Dieses Kind dürfte die Angelegenheit wohl auch bis in die vierte Staffel hinein verkomplizieren. Es sei denn natürlich, diesem Kind würde etwas zustoßen …

Wann kommen die neuen Folgen? Einen offiziellen Starttermin für Staffel 4 von „You“ gibt es noch nicht. Bisher wurde die neue Season nur angekündigt. Aber die aktuell neueste dritte Staffel steht ab morgen auf Netflix zum Streamen bereit.