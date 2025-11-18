Battlefield 6 Update bringt neuen Modus Sabotage und die Karte Eastwood

Battlefield 6 hat das Update mit der Versionsnummer 1.1.2.0 für den 18. November 2025 angekündigt. Dieses Update bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch weitreichende Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Nach dem erfolgreichen Start am 10. Oktober 2025, mit über sieben Millionen verkauften Einheiten in nur drei Tagen, bleibt das Spiel weiterhin populär.

Neue Inhalte und Spielmodi

Was bringt der neue Spielmodus Sabotage? Mit dem neuen Update wird der zeitlich begrenzte Modus Sabotage eingeführt. In diesem Modus liegt der Fokus auf Zerstörung und Gegenaktionen, was besonders in einem Spiel mit zerstörbaren Umgebungen spannend sein kann.

Zusätzlich wird die Karte Eastwood Teil der California Resistance-Inhalte. Die Karte mit Südkalifornien-Thematik wird in allen Modi verfügbar sein und bietet Abwechslung durch die Integration von Fahrzeugen wie Panzern, Hubschraubern und sogar Golfwägen.

Waffen und Ausrüstungen

Welche neuen Waffen erwarten dich? Das Update fügt dem Arsenal zwei neue Waffen hinzu: die M357 Sidearm und die DB-12 Schrotflinte. Diese Waffen bieten dir neue Möglichkeiten im Kampf und ergänzen das bestehende Waffenarsenal.

Ein neues Unterlauf-Zubehör, der Slim Handstop, wird ebenfalls eingeführt, freigeschaltet durch eine Challenge. Diese Ergänzungen erweitern die taktischen Optionen für Spieler erheblich.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Wie werden die Steuerung und das Gameplay angepasst? Auf Basis des Spielerfeedbacks wird die Zielhilfe auf die Open Beta-Einstellung zurückgesetzt, um ein konsistentes Zielverhalten zu gewährleisten. Zudem wird die Eingabelatenz und Stickreaktion für Controller verbessert, was ein flüssigeres Spielerlebnis bieten soll.

Weiterhin werden die Waffenpräzision und Streuung angepasst, um das Schießen zuverlässiger zu machen. Zahlreiche Bugs, darunter Probleme mit dem Joystick-Aim und Animationen, wurden behoben, um die Gesamtstabilität zu erhöhen.

Community Feedback und Ausblick

Wie reagiert die Community auf die neuen Inhalte? Während die neue Karte Eastwood die Spieler neugierig macht, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Ausgewogenheit der Ziele auf der Karte. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bedenken nach dem Release auswirken werden.

Das Update wird am 18. November 2025 um 9:00 Uhr UTC veröffentlicht. Es wird spannend zu sehen, wie die Spieler auf die neuen Inhalte und Verbesserungen reagieren.

Welche Erfahrungen machst du mit dem neuen Update? Teile deine Meinung und Eindrücke in den Kommentaren!