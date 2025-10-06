Battlefield 6 schlägt Call of Duty – 520.000 Spieler in der Beta begeistert

In der Welt der First-Person-Shooter hat sich ein spannendes Duell zwischen zwei Schwergewichten entfaltet: Call of Duty: Black Ops 7 und Battlefield 6. Beide Spiele stehen kurz vor ihren Veröffentlichungen, und die Konkurrenz ist so intensiv wie nie zuvor.

Die Herausforderung zwischen Call of Duty und Battlefield

Warum hat Battlefield 6 mehr Aufmerksamkeit erregt? Die jüngsten Open Beta-Tests geben Aufschluss darüber, wie sich die beiden Spiele schlagen. Während Call of Duty: Black Ops 7 etwa 99.000 gleichzeitige Spieler auf Steam verzeichnen konnte, erreichte Battlefield 6 beeindruckende 520.000 Spieler. Diese Zahlen sprechen für sich und zeigen, dass Battlefield 6 zurzeit die Nase vorn hat.

Die Kritik an Black Ops 7 begann schon früh, als die Reaktionen auf den Gamescom-Trailer mit über 100.000 Dislikes überwältigend negativ ausfielen. Viele Fans bemängelten den Mangel an Innovation und sahen eine Wiederholung bekannter Muster. Im Gegensatz dazu scheint Battlefield 6 durch frische Ansätze und eine überzeugende Beta-Performance zu punkten.

Was bieten die beiden Spiele?

Welche Gameplay-Elemente zeichnen die Spiele aus? Call of Duty: Black Ops 7 setzt auf bewährte Stärken mit einer spannenden Kampagne, die in 2035 spielt. Du kannst entweder alleine oder im Koop-Modus mit Freunden gegen eine manipulative Bedrohung antreten. Multiplayer und der Zombies-Modus bieten dir zudem ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Battlefield 6 hingegen bietet eine packende Erzählung im Jahr 2027, in der du als Mitglied von Dagger 13 gegen die private Militärfirma Pax Armata antrittst. Der Multiplayer-Modus bringt mit neuen und bekannten Spielmodi frischen Wind in die Serie, und die Zerstörbarkeit der Umgebung sorgt für dynamisches Gameplay.

Marktveröffentlichungen und Zukunftsausblick

Wann erscheinen die Spiele? Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 weltweit veröffentlicht, während Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 erscheint. Beide Spiele haben das Potenzial, die FPS-Community zu begeistern, doch der frühe Erfolg von Battlefield 6 könnte ein Anzeichen dafür sein, dass EA einen großen Hit landen wird.

Es bleibt spannend, wie sich die Konkurrenz entwickelt und ob Call of Duty: Black Ops 7 mit neuen Updates und Inhalten seine Fans zurückgewinnen kann. Die kommenden Monate werden zeigen, ob einer der beiden Titel die Oberhand gewinnt.

Was denkst du über den Wettbewerb zwischen Call of Duty: Black Ops 7 und Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!