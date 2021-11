Battlefield 2042 Testwertungen – Die internationale Presse ist gnädiger als die Fans

Battlefield 2042 ist derzeit im Early Access gestartet und erscheint am 19. November endlich für alle. Es gibt aber schon die ersten Testwertungen durch die internationale Presse., die insgesamt ganz gut aber nicht hervorragend ausfallen. Bei der Fangemeinde jedoch scheint der Multiplayer-Shooter durchzufallen.

Das sagen Kritiker zu Battlefield 2042

„Battlefield 2042“ bietet in diesem Jahr keine Einzelspieler-Kampagne. Der gesamte Inhalt beschränkt sich auf vier Mehrspielermodi, in denen ihr unterschiedliche Variationen erleben könnt. Insgesamt erreicht das Spiel derzeit auf Metacritic eine Wertung von 79.

Vor allem der Portal-Modus ist für viele ein großer Pluspunkt. In diesem könnt ihr alte Maps, Waffen und Spielmodi aus vorherigen „Battlefield“-Spielen im neuen Gewand genießen. Hier trifft für viele Nostalgie und Abwechslung durch die schiere Anzahl an Spielvarianten perfekt aufeinander. Gefahrenzone ist für die Tester eine gewünschte Abwechslung zum sonst immer gleichen „Battlefield“-Gameplay.

Denn der Rest des Spiels hat mehr Probleme. So sind die großen Maps auf denen 128-Spieler*innen gleichzeitig Platz finden teilweise so groß, dass all die Orte nicht mit Leben gefüllt sind. Dazu kommen viele Bugs und technische Probleme, die die Erfahrung mindern.

Die internationalen Testwertungen in der Übersicht:

EGM: 100/100

COGconnected: 90/100

Dexerto: 75/100

Destructoid: 60/100

The SixthAxis: 60/100

Windows Central: 70/100

Twinfinite: 90/100

DualShockers: 90/100

VGC: 60/100

GameSpot: 80/100

Stevivor: 45/100

Das sagen die User zu Battlefield 2042

Nicht ganz so gnädig ist die Fangemeinde. Auf Metacritic wird das Spiel wie schon zuletzt die GTA Trilogy wieder mit schlechten Kritiken seitens der User überhäuft.

Insgesamt schafft es das Spiel nur wenige der Fans zu überzeugen. So kommt es auf einen User Score von knapp 4,1 in der PS5-Version und die PC-Version, die am meisten Bewertungen hat, kommt sogar nur auf 2,5. Das liegt vor allem an der technischen Umsetzung. Gerade auf dem PC scheint das Spiel bei vielen für Probleme bei den Framerates zu sorgen. Dazu kommen Serverabstürze und viele Bugs.

Ebenfalls wird das generelle Gameplay und das Balancing scharf kritisiert. Hier einige Meinungen im Überblick:

„Das Spiel ist weit entfernt davon Battlefield zu sein. Ich erreiche gerade einmal um die 30 FPS, das ist unspielbar derzeit.“ – kaloczlkvn „Echt schlechtes Spiel, das keinen Spaß macht mit mieser UI und miesen Karten (abseits von Portal). Das fühlt sich dank zu vieler Bots, keinem Server-Browser oder Scoreboard sehr generisch und sinnlos an.“ – zzrlley1

„Battlefield 2042“ erscheint am 19. November für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC