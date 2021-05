Assassin’s Creed Valhalla: Fundort für große Störe in Irland – Opfergabe am Altar Rath Bhride

Mit dem DLC Zorn der Druiden hat Assassin’s Creed Valhalla eine gänzlich neue Map erhalten, mit vielen neuen Rätseln, Artefakten und Reichtümern. Unter ihnen ist auch der Opferaltar Rath Bhride, für die 5 große Störe dargebracht werden müssen. Wir zeigen euch, wo ihr die Störe in Irland findet.

Fundort für große Störe in Assassin’s Creed Valhalla

Möchtet ihr das Rätsel um den Opferaltar Rath Bhride in Mide abschließen, müsst ihr fünf große Störe fischen. Dafür solltet ihr in den Osten von Mide reisen, in eine kleine Bucht am Fluss An Ruirtheach, westlich des Altars. In der kleinen Stadt Darmhagh befindet sich direkt ein Schnellreisepunkt und ein Hafen, zu denen ihr in Nullkommanichts reisen könnt. Auf der Karte seht ihr den genauen Fundort vermerkt:

Woran erkenne ich den Stör? Stellt ihr euch dort an den Steg und setzt Odins Sicht ein, könnt ihr sehen, wo gerade Fische umherschwimmen. Achtet hierbei auf einen einzeln umherschwimmenden Fisch, der einen recht langen Körper aufweist. Werft dann eure Angel aus oder schießt ihn mit einem Pfeil ab.

Habt ihr alle 5 großen Störe für Rath Bhride gefangen, könnt ihr zu dem Opferaltar zurückkehren und euch eure Belohnung abholen, die entweder aus einem Fertigkeitenpunkt oder einem Beherrschungspunkt besteht, je nachdem ob ihr schon alle Fertigkeiten in „Assassin’s Creed Valhalla“ freigeschaltet habt oder nicht.

