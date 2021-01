Assassin’s Creed Valhalla-Bug lässt Eivor ständig betrunken starten – Was tun?

Spieler von Assassin’s Creed Valhalla vermelden seit einigen Tagen einen merkwürdigen Bug, der Eivor nach dem Laden des Spielstands jedes Mal im Vollrausch starten lässt. Kein Scherz, auch unsere Eivor ist tatsächlich nach jedem Ladebildschirm betrunken und torkelt munter durch die Spielwelt. Nach kurzer Zeit endet der Rauschzustand wie gewohnt.

Warum ist Eivor jedes Mal betrunken? Offenbar ist das Julfest daran Schuld, das seit 17. Dezember als erstes Ingame-Event in Valhalla läuft. Darin wird neben einigen anderen Aktivitäten unter anderem ordentlich gezecht. Offenbar so viel, dass das Ganze zu dem lästigen Besoffski-Bug geführt hat.

Assassin’s Creed Valhalla im Vollrausch: Wie beende ich die Trunkenheit?

Da die schwer zu steuernde Torkelei und die verschwommene Sicht einigen Spielern ziemlich auf die Nerven geht, warten viele bereits sehnsüchtig auf einen Patch seitens Ubisoft. Damit ist nun wohl jedoch kaum noch zu rechnen, immerhin endet das Bug-verursachende Julfest am 7. Januar offiziell und damit wahrscheinlich auch der Dauerrausch nach jedem Ladebildschirm.

Was kann ich gegen Eivors betrunken Zustand tun? Solltet ihr nicht warten wollen, bis Eivor wieder ausgenüchtert ist, gibt es bislang zwei Möglichkeiten, wie ihr schnell wieder in einen Normalzustand gelangt:

Schnellreise durchführen. Meditieren.

Wie meditiere ich? Wer bislang nicht wusste, dass Eivor in „Assassin’s Creed Valhalla“ meditieren kann: Die Option zum Meditieren findet ihr in eurem Steuerrad, in dem auch das Langschiff gerufen oder ein Raubzug gestartet werden kann.

Tritt der Bug bei euch ebenfalls auf oder bleibt ihr von der/dem ständig betrunkenen Eivor verschont? Vielleicht habt ihr ja auch noch eine andere Lösung gefunden?