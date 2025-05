Assassins Creed Shadows Update – Neue Quests und Dead by Daylight Kollaboration

Ubisoft hat ein neues Update für Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht, das nicht nur zahlreiche Verbesserungen, sondern auch einige überraschende Kollaborationen bietet. Dieses Update, das ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar ist, bringt spannende Neuerungen ins Spiel, das in einer faszinierenden Version von Japan angesiedelt ist.

Neue Inhalte und Kollaborationen

Welche neuen Inhalte bietet das Update? Eines der Highlights des Updates ist die Freischaltung der Quest „Thrown to the Dogs“ für alle Spieler. Diese Quest, die ursprünglich als Pre-Order-Bonus verfügbar war, kann jetzt von allen, die die Quest „From Spark to Flame“ abgeschlossen haben, am Tennoji-Tempel außerhalb von Osaka entdeckt werden. Spieler helfen einem treuen Hund, seinen verstorbenen Meister zu rächen, und erhalten dabei das Haustier Tsuki-maru für ihr Versteck.

Welche besonderen Kollaborationen sind enthalten? Eine der unerwarteten Überraschungen des Updates ist das Event in Zusammenarbeit mit Dead by Daylight. Spieler müssen dabei einem mysteriösen Verschwinden in Harima nachgehen und gegen eine übernatürliche Bedrohung antreten. Diese Kollaboration bietet nicht nur eine neue Quest, sondern auch spezielle Belohnungen wie ein neues Schmuckstück und ein Banner.

Verbesserungen der Spielmechanik

Welche Verbesserungen gibt es bei der Parkour-Mechanik? Die Entwickler haben das Parkour-System überarbeitet, um den Spielern ein reibungsloseres Erlebnis zu bieten. Neu hinzugekommen ist ein vertikaler Sprung, der es den Charakteren ermöglicht, Kanten und Überhänge zu erreichen, ohne auf vertikale Wandläufe angewiesen zu sein. Darüber hinaus wurde die Distanz und Höhe von seitlichen und rückwärtigen Sprüngen verbessert.

Welche neuen Features bietet der Fotomodus? Der Fotomodus erhält sein bisher größtes Update in einem Assassin’s Creed-Spiel. Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem die Möglichkeit, die Tageszeit zu ändern, zahlreiche Posen und Gesichtsausdrücke auszuprobieren sowie ein Fullscreen-Modus für PC-Spieler.

Bug-Fixes und Balance-Änderungen

Welche Bugs wurden behoben? Das Update adressiert eine Vielzahl von Bugs, darunter Probleme mit der Quest „Vision of Realms“ und der Quest „Diary of Lady Rokkaku“. Auch die Stabilität stark angepasster Verstecke wurde verbessert.

Welche Balance-Änderungen wurden vorgenommen? Die Entwickler haben die Wirtschaft des Spiels angepasst, um den Anreiz für die Erkundung der Welt zu erhöhen. Die Kosten für Handwerksmaterialien und Ressourcen wurden erhöht, während die Belohnungen für Verträge gestiegen sind.

Patch-Details und Plattform-spezifische Fixes

Wie groß sind die Patches? Die Patch-Größen variieren je nach Plattform: PS5 ~3,31 GB, Xbox Series X/S ~19 GB, PC ~13 GB und Steam ~4,3 GB.

Welche plattformspezifischen Probleme wurden behoben? Auf der Xbox wurden Probleme mit der Gamertag-Anzeige im Fotomodus und Eingabefehler bei Maus und Tastatur behoben. Der Balanced Performance Mode wurde für die Xbox Series X wiederhergestellt.

Was denkst du über die neuen Inhalte und Verbesserungen in Assassin’s Creed Shadows? Teile deine Meinung in den Kommentaren!