Assassin’s Creed Shadows sorgt mit schwachen Nebenquests für Fan-Kritik

Seit der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows im März 2025 haben viele Fans Zeit gehabt, das Spiel zu erkunden und zu bewerten. Während die ersten Reaktionen überwiegend positiv waren, mehren sich die Stimmen, die im Vergleich zu früheren Titeln wie Assassin’s Creed Odyssey einige Mängel hervorheben. Vor allem die Nebenquests stehen im Vergleich zu den früheren Spielen unter Kritik.

Warum sind die Nebenquests in Shadows umstritten?

Was sind die Hauptkritikpunkte der Fans? In diversen Foren und auf Plattformen wie Reddit äußern Spieler ihre Unzufriedenheit über die Qualität der Nebenquests in Assassin’s Creed Shadows. Ein häufig geäußerter Punkt ist, dass die Quests im Vergleich zu denen in Odyssey als langweilig und repetitiv empfunden werden. Während Odyssey für seine gut ausgearbeiteten Nebenquests gelobt wurde, die viele Spieler an Titel wie The Witcher 3: Wild Hunt erinnerten, kritisieren viele, dass Shadows zurück zu einfachen Sammel- oder Tötungsmissionen zurückgefallen ist.

Die Entwicklung der Assassin’s Creed Nebenquests

Wie hat sich das Quest-Design im Laufe der Zeit verändert? Seit Assassin’s Creed Origins hat sich die Serie in Richtung eines offenen RPG-Konzepts bewegt. Odyssey gilt als Höhepunkt dieser Entwicklung und bietet eine Vielzahl von gut ausgearbeiteten und narrativ ansprechenden Nebenquests. Ubisoft hatte sich damals von Spielen wie The Witcher 3: Wild Hunt inspirieren lassen, was man in der Tiefe und Komplexität der Quests spüren konnte. Doch mit Shadows scheint es, als ob diese Philosophie nicht mehr konsequent verfolgt wird.

Spielermeinungen und ihre Bedeutung

Wie reagieren die Spieler auf die Veränderungen? In den Kommentarbereichen zu Beiträgen über Assassin’s Creed Shadows findet man zahlreiche kritische Stimmen. Viele Spieler betonen, dass Odyssey und Origins immer noch als Maßstab für gute Nebeninhalte gelten. Ein Spieler kommentierte, dass das gesamte Spiel im Vergleich zu Odyssey ein Downgrade sei, während ein anderer feststellte, dass Valhalla und Shadows zwar ihren eigenen Ansatz haben, dieser jedoch nicht an die Qualität der Vorgänger heranreiche.

Die Zukunft von Assassin’s Creed

Was bedeutet das für zukünftige Titel? Trotz der aktuellen Kritik hoffen viele Fans, dass Ubisoft die Rückmeldungen ernst nimmt und zukünftige Spiele wieder mehr Wert auf ausgearbeitete Nebenquests legen werden. Die Hoffnung besteht, dass die Entwickler die Stärken vergangener Spiele aufgreifen und weiterentwickeln, um die Serie weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.

Was hältst du von den neuen Entwicklungen in Assassin’s Creed Shadows? Teile deine Meinung in den Kommentaren!