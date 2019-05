PlayStation 5 - Zehn Launch-Titel, die ich mir für die Next-Gen-Konsole wünsche

© Sony Interactive Entertainment

Aller Voraussicht nach erwartet uns bereits Mitte kommenden Jahres mit der PlayStation 5 die nächste Generation der Sony-Konsolen. Bessere Grafik, schnellere Ladezeiten und Abwärtskompatibilität zur PS4 gelten als sicher. Doch was ist eigentlich mit den Spielen? Hier sind zehn Launch-Titel, die ich mir für die Next-Gen-Konsole wünsche.

Die offizielle Ankündigung der PlayStation 5 erfolgte Mitte April ein wenig früher als ich erwartet hatte. Natürlich hielten sich die Macher mit handfesten Informationen noch äußerst bedeckt, immerhin haben wir aber schon eine ungefähre Ahnung davon, welche Hardware-Power in der kommenden PlayStation steckt. Allerdings gibt es auch einige Dinge, die die PS5 in meinen Augen besser machen muss. Diese habe ich bereits in meiner Kolumne zu Papier gebracht:

PlayStation 5 Was die PS5 aus meiner Sicht besser machen muss!

Doch wie steht es eigentlich um die Spiele? Bislang haben wir keine Ahnung, welche Games uns mit der nächsten Konsolengeneration erwarten werden. Kommende PS4-Exklusivtitel könnten bereits als Cross-Gen-Titel für beide Konsolen erscheinen. Hier sind zehn Starttitel, die ich mir wünschen würde.

1. The Avengers Project

Aktuell führen Thor, Captain America und Co. ungeschlagen die weltweiten Kinocharts an. Was auf der großen Leinwand bereits seit dem ersten „Iron Man“-Film aus dem Jahr 2008 für Begeisterungsstürme unter Fans von Superhelden sorgt, wollte als Videospiel bislang noch nicht so recht klappen. Immerhin werkelt Crystal Dynamics bereits seit über zwei Jahren an „The Avengers Project“, doch neben einem kurzen Teasertrailer wissen wir bislang nichts über das Spiel.

Nach dem enormen Erfolg des PS4-Exklusivtitels „Marvel’s Spider-Man“, wird Square Enix hoffentlich auf der E3 2019 handfeste Informationen und erste Gameplay-Szenen aus dem Avengers-Spiel veröffentlichen. Gerne als Starttitel, um die Superkräfte der illustren Truppe mit der Hardware-Power der PS5 zu würdigen.

2. Gran Turismo 7

Bereits in meiner Kolumne kam ich auf die (für mich) unverzeihliche Abwesenheit exklusiver Rennspiele auf der PlayStation 4 zu sprechen. „Driveclube“ war optisch beeindruckend, doch aus spielerischer Sicht eher weniger. „Gran Turismo Sport“ konnte mit dem Gameplay zwar überzeugen, war den beiden „Forza“-Reihen auf der Xbox One in Qualität und Umfang allerdings meilenweit unterlegen.

Immerhin galten die ersten Ableger der Simulationsreihe auf der PSX als Inbegriff von Rennsimulationen auf Konsolen. Vom einstigen Glanz der exklusiven Rennspielreihe ist heute allerdings nicht mehr viel übrig. Zeit für Entwickler Polyphony Digital, an die ruhmreichen Tage anzuknüpfen und mit „Gran Turismo 7“ einen rundum gelungenen Racer an den Start zu bringen. Meinetwegen auch erstmal wieder als umfangreiche Prolog-Demo.

3. MotorStorm

Wo wir gerade schon beim Thema Rennspiele sind. So richtig schöne, actiongeladene Arcade-Racer sind heutzutage äußerst selten. Das sah auf der PlayStation 3 noch anders aus, immerhin hatte Sony mit der exklusiven „MotorStorm“-Reihe ein richtig heißes Eisen im Feuer.

2014 wandten sich die renommierten Evolution Studios „DriveClub“ zu, mit überschaubarem Erfolg. Zwei Jahre später wurde das Studio geschlossen, einige der Entwickler kamen bei den Offroad-Experten von Codemasters unter, die mit Onrush für eine Renaissance im tot geglaubten Genre der Arcade-Offroader sorgten. Doch auch hier blieb den Machern der finanzielle Erfolg verwehrt. Neun Jahre nach dem letzten nennenswerten Serienteil wird es meiner Meinung nach Zeit für ein Comeback.