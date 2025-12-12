GTA Online – Jetzt alle 3 Luxusvillen kaufen und Vorteile genießen!

Mit dem Update A Safehouse in the Hills hat Rockstar Games in GTA Online endlich frei kaufbare Luxusvillen eingeführt. Überraschend dabei ist, dass du nicht nur eine, sondern gleich alle drei neuen Villen gleichzeitig besitzen kannst: das Tongva-Anwesen, die Richman-Villa und die Vinewood-Residenz. Die Community ging bis zum Release davon aus, dass nur eine Villa pro Person erlaubt sei, doch das neue Update bietet deutlich mehr Flexibilität – mit spannenden Vor- und auch einigen Einschränkungen.

Welche Vorteile haben alle drei Villen gemeinsam?

Welche Boni gibt es, wenn du alle Villen besitzt? Ein klarer Pluspunkt ist die gebündelte Sicherheitsfunktion. Du musst das private Sicherheitsupgrade nur einmal kaufen – für einen Betrag von 1.750.000 Dollar – und alle drei Villen profitieren davon. Das spart bares Ingame-Geld, falls du in mehreren Häusern den gleichen Schutz willst.

Auch bei der Ausstattung zeigt sich Rockstar großzügig: Einmal gekaufte Gemälde oder Trophäen kannst du in jeder deiner Villen platzieren. Du musst also nicht mehrfach für die gleichen Deko-Objekte bezahlen. Auch Trophäen lassen sich klonen, sodass jedes Trophäenzimmer identisch ausgestattet werden kann.

Was sind die Einschränkungen beim Villenbesitz?

Welche Begrenzungen musst du beachten? Leider haben alle Villen den gleichen Luxus-Concierge „Prix Luxury AI“, das heißt: Egal ob Tongva, Richman oder Vinewood – du kannst nur eine KI-Persönlichkeit wählen: Haviland, Angel oder OG. Eine individuelle Concierge-Besetzung pro Villa ist nicht möglich.

Auch bei Haustieren bist du eingeschränkt: Nutzer dürfen nur einen Hund und eine Katze besitzen. Diese sind dann in jeder Villa anwesend, eine Unterscheidung pro Standort ist nicht vorgesehen.

Wie sieht es mit den Parkmöglichkeiten aus?

Wie viele Fahrzeuge kannst du in den Villen unterbringen? Jede der drei Villen bietet 20 Garagenplätze, was dir bei Besitz aller Anwesen insgesamt 60 Fahrzeugslots verschafft. Allerdings zählen auch der Stellplatz im Eingangsbereich und der Podiumswagen zu diesen 20 Plätzen – sie reduzieren also die Anzahl der übrigen Lagerplätze.

Praktisch wiederum ist, dass du über das AI-Tablet in jeder Villa direkt mit einem beliebigen persönlichen Fahrzeug ausfahren kannst – auch mit dem auf dem Podium ausgestellten Wagen. Alternativ kannst du über deinen Mechaniker ein Fahrzeug liefern lassen.

Welche Rückgabeoptionen gibt es überhaupt?

Kannst du eine Villa wieder verkaufen? Hier wird es kritisch: Derzeit ist es nicht möglich, eine erworbene Villa wieder zu verkaufen oder zu tauschen. Einige Nutzer haben bereits bereut, sich spontan für einen bestimmten Standort entschieden zu haben – du solltest dir die Lage also gut überlegen.

Ein weiterer Hinweis: Die exklusive Zwischensequenz mit Michael, Amanda und Mr. Faber wird nur beim Einzug in deine erste Villa abgespielt. Entscheidest du dich später für weitere Anwesen, bleibt diese Cutscene aus – ein eindeutiges Argument, sich für das erste Haus bewusst zu entscheiden.

Was bringt das Update für die Community?

Welche Reaktionen gibt es auf die Neuerungen? Die Möglichkeit, alle drei Luxusvillen zu besitzen, wurde von vielen als angenehme Überraschung aufgenommen. Trotz kleiner Einschränkungen bei Haustieren oder Concierge-Auswahl überzeugt vor allem die zentrale Verwaltung gemeinsamer Features und die große Fahrzeugkapazität.

Zudem hat Rockstar kürzlich ein neues Bugfix-Update veröffentlicht, das kleinere Probleme rund um die Villenadressenzuteilung, Personalanimationen und Menüzugriffe behebt. Dieses Update sorgt für einen flüssigeren Ablauf im Umgang mit dem neuen Ingame-Immobilienbesitz.

Überlege dir also gut, welches Anwesen du zuerst wählst. Sobald du einmal Eigentümer bist, bist du daran gebunden – sowohl finanziell als auch narrativ.

Wie findest du das neue Villen-System und würdest du dir alle drei Häuser zulegen? Schreib es gern in die Kommentare!